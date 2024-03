Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La squadra di Xabi Alonso ospita il Fortuna Dusseldorf per la semifinale di DFB Pokal: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Settimana di coppa non solo in Italia, ma anche in Germania. Con la vittoria della Bundesliga sempre più vicina, i quarti di Europa League da giocare e la conferma di Xabi Alonso in panchina anche per la prossima stagione, il Bayer Leverkusen ambisce ad arrivare fino in fondo anche nella Coppa nazionale dove in semifinale affronta il Fortuna Düsseldorf.

Nel tabellone, le aspirine hanno finora avuto la meglio dello Stoccarda (3-2), del Padeborn (3-1), del Sandhausen (2-5) e del Teutonia Ottensen lo scorso agosto (0-8). Gli ospiti, quarti nella Serie B tedesca, invece, hanno eliminato nell'ordine il Illertissen (1-3), l'Untekhaching (3-6), il Magdeburg (1-2), il St. Pauli (2-3) e ora sognano il colpo da novanta.

Di seguito tutto su Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf: quando, dove e come vedere la partita in diretta tv in streaming e le formazioni.