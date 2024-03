Quale squadra allenerà Xabi Alonso? Bayer Leverkusen, Liverpool o Bayern Monaco: la scelta

Il tecnico spagnolo ha deciso quale sarà la sua panchina nella prossima stagione: annuncio imminente.

Dove allenerà Xabi Alonso nel 2024/25? Dopo la grande stagione alla guida del Bayer Leverkusen, con cui è ancora in corsa sia in Bundesliga che in Europa League, sono tanti i grandi club che corteggiano il tecnico spagnolo.

Xabi Alonso però, anche in questo caso, sembra avere le idee molto chiare su quale sarà il suo prossimo futuro. L'annuncio, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è imminente.

Le parti interessate sono già al corrente della decisione assunta da Xabi Alonso, che solo successivamente la comunicherà pubblicamente.