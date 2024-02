OM – Metz : Le gros coup de gueule d’Ounahi après le match nul

Milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi est très frustré après le nouveau match nul de l’OM contre Metz, vendredi soir en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille et ses supporters devront encore attendre quelques jours pour espérer remporter leur première victoire en championnat de France depuis le début de cette nouvelle année. Face aux Messins, vendredi soir, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1, les Phocéens n’ont pas pu réussir la mission. Ce qui frustre Ounahi, qui invite à plus de travail du groupe olympien.

L’OM n’avance toujours pas

La crise de résultats continue de prendre le dessus à l’Olympique de Marseille. Ce vendredi soir, lors du match en ouverture de la 21e journée de Ligue 1, le club du Sud de la France a une fois encore manqué la chance de remporter sa première victoire en Ligue 1 en 2024. Réduit à 10 juste après la demi-heure de jeu avec l’expulsion de Samuel Gigot (31e), l’OM n’avait pas manqué d’occasions. Un match nul (1-1) a sanctionné cette rencontre contre le FC Metz au Stade Orange Vélodrome. Faris Moumbagna avait ouvert le score (56e) pour l’OM avant que Matthieu Udol n’égalise pour les visiteurs cinq minutes plus tard (61e).

Avec ce score, l’OM est provisoirement 7e au tableau de classement avec 30 points, en attendant les autres matchs de Ligue 1 ce weekend. C’est un résultat qui ne devrait pas faire plaisir aux supporters phocéens, qui réclament plus de détermination aux joueurs et au staff. Ceci après la deuxième réunion tenue, mardi dernier, au lendemain de la première qui avait succédé la défaite (1-0) à Lyon le weekend dernier.

Ounahi s’en veut, mais réclame une détermination collective

Non seulement l’Olympique de Marseille a eu la possession pendant tout le match malgré son infériorité numérique, mais le club phocéen a été également l’équipe ayant eu le plus d’occasions sur le terrain. Tout comme l’entraîneur Gennaro Gattuso, qui invite à plus de travail pour les prochaines échéances, Azzedine Ounahi s’en veut personnellement pour ses occasions manquées avant d’évoquer l’esprit du groupe. Le joueur marocain veut que les choses se corrigent avant le déplacement en Allemagne pour défier le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, jeudi prochain.

« Quand tu as cinq ou six occasions et que tu ne finis pas... On doit tuer le match en première mi-temps et je suis le premier concerné », a d’abord reconnu le milieu de terrain marocain au micro de Prime Video après le match.

« À 10 contre 11, c'est plus compliqué. On a fait un match costaud, il y avait de l'envie, de la mentalité. Il faut se mettre au travail et préparer le prochain match. Il faut finir les occasions. À chaque match, on a des occasions pour tuer le match et on les rate. C'est notre problème, c'est à nous de travailler devant le but. Aujourd'hui, j'ai trois occasions nettes pour marquer et je ne marque pas. C'est à moi de travailler. Il reste encore des matchs en championnat. Il y a d'autres matchs, ça ne sert à rien de se mettre le doute dans le groupe. On est concerné par rapport à la situation du club, on va travailler pour donner plus », a ajouté le Lion de l’Atlas.