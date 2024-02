OL – OM : Lyon prend sa revanche sur Marseille (1-0)

L’OM recevait l’OM dimanche soir à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Score final, 1-0.

L’Olympique Lyonnais et son homologue, Lyonnais, s’affrontaient dimanche soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Dans ce deuxième Olympico de la saison, ce sont les Gones, plus dangereux, qui s’offrent le scalp des Phocéens sur un score étriqué et prennent ainsi leur revanche après leur défaite à l’aller (0-3).

L’OL prend l’avantage

Il ne fallait pas plus d’une minute pour découvrir l’enjeu de ce choc entre l’OL et l’OM. Dès le coup d’envoi, Amine Harit essayait de lober Anthony Lopes mais son ballon échouait sur la barre (1e). Une première alerte qui mettait tous les 22 acteurs dans le bain. Juste après, c’était au tour Nemanja Matic de tenter sa chance côté lyonnais mais sa frappe finissait dans les gants de Pau Lopez (3e).

Le choc ainsi lancé, les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup sans pour autant trouver le chemin des filets. Plus percutant, c’est l’OL qui finissait par trouver le chemin des filets en premier. Après un ballon venu sur le côté droit, Ernest Nuamah centrait fort pour Alexandre Lacazette qui profitait d’un contre favorable pour ouvrir le score (1-0, 37e). Le score ne bougera pas jusqu’à la pause et l’OL est rentré aux vestiaires avec cet avantage sur l’OM.

L’OM n’aura pas vraiment existé

En seconde mi-temps, le duel est toujours équilibré mais c’est l’OL qui s’offrait toujours les occasions franches. A la 51e, Gift Orban, oublié au second poteau tentait sa chance mais Pau Lopez veillait au grain et maintenait les Phocéens en vie. Trois minutes après, c’était au tour d’Ernest Nuamah de buter sur le gardien de l’OM avec une frappe trop écrasée (54e).

Etouffés par les Gones, la première frappe des Marseillais n’intervenait qu’à la 69e minute avec une frappe d’Harit repoussée par Anthony Lopes. Aubameyang se rapprochait plus de l’égalisation mais voyait sa frappe sauvée sur la ligne par Maitland-Niles (79e). Le but marseillais ne viendra finalement pas et l’OL parvenait à conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette victoire, sa première en Ligue 1 en 2024, l’OL (15e, 19 pts) monte d’un cran tandis que l’OM (8e, 29pts), lui, en descend.