OM – Metz : Nouvelle frustration pour les Phocéens (1-1)

L’OM et Metz étaient aux prises vendredi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Score final, 1-1.

Le match d’ouverture de la 21e journée de Ligue 1 opposait l’Olympique de Marseille au FC Metz vendredi soir. Face à une équipe messine joueuse, l’OM n’a pas trouvé la solution pour obtenir sa première victoire depuis cinq matchs. Les Phocéens ont été une nouvelle fois accrochés devant leurs supporters.

Un premier acte infructueux

Ce sont les Messins qui mettaient la pression d’entrée et obtenaient déjà un corner juste après le coup d’envoi (1e). Metz se montrait d’ailleurs dangereux sur le corner avec une volée de Mikautadze contrée par Onana (2e). Les Grenats continuaient de mettre la pression sur les Phocéens et aurait même pu ouvrir le score si le centre de Van den Kerkhof avait trouvé preneur (7e). Marseille se réveillaient ensuite et apportait également du danger dans le camp messin.

A la 9e minute, Pierre-Emerick Aubameyang voyait sa frappe, trop écrasée, être captée par Oukidja. Dans la foulée, Azzedine Ounahi tentait sa chance mais sa frappe passait largement au-dessus des buts d’Oukidja (10e). Les hommes de Gennaro Gattuso insistaient sur le camp des visiteurs mais manquaient toujours de précision. Aubameyang (22e), et Ounahi (25e) se manquaient d’ailleurs une nouvelle fois. L’OM n’est pas parvenu à trouver la faille dans le premier acte qu’il terminait d’ailleurs à 10 après l’exclusion de Samuel Gigot suite à une faute sur Mikautadze (31e).

L’OM a manqué de réussite

En seconde mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup même si c’est l’OM qui gardait le plus le ballon. Mais c’est bien Marseille qui trouvait la solution en premier. Sur une frappe d’Aubameyang, Oukidja repoussait en corner mais Quentin Merlin était très rapide et récupérait le ballon. L’ancien nantais centrait ensuite en retrait pour Faris Moumbagna qui ouvrait le score pour l’OM (1-0, 56e).

Cependant, l’Olympique de Marseille ne conservera pas cet avantage pour longtemps. Quelques minutes après le but marseillais, Udol coupait la trajectoire d’un centre de Lamine Camara pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 61e). Loin d’être abattus, les Phocéens tentaient le tout pour le tout mais n’ont plus eu de réussite. L’OM (7e, 30pts) concède ainsi un nouveau nul qui ne devrait pas plaire à ses supporters. De son côté, le FC Metz (16e, 17pts) est barragiste.