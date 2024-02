OM, Gattuso abattu après le nul contre Metz

L’entraineur de l’OM était triste après le nul concédé par son équipe contre Metz, vendredi.

L’Olympique de Marseille défiait le FC Metz vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Restant sur quatre matchs sans victoires, les Phocéens ne sont pas arrivés à changer la donne face aux Grenats. L’OM a concédé un nul frustrant qui ne l’aide pas à avancer au classement (1-1). Un résultat particulièrement triste pour Gennaro Gattuso.

Un résultat « cruel » pour Gennaro Gattuso

Réduit à 10 depuis la première mi-temps, l’OM a réussi à marquer après plusieurs tentatives grâce à Faris Moumbagna. Mais les Phocéens concèdent l’égalisation 10 minutes après leur but. Un scénario qui augmente à la frustration présente dans la cité phocéenne depuis quelques jours. Pour Gattuso, c’est « cruel ».

« Il y a de la frustration. On doit faire plus. Je voudrais dire quelque chose, mais ça serait assez mal poli. C’est comme ça actuellement. On doit continuer et ne pas s’apitoyer sur notre sort. Il faut continuer à aller de l’avant et ne pas perdre de l’espoir. Le football c’est cruel et c’est difficile à déchiffrer », lance le technicien italien en fin de match au micro de Prime Video.

L'article continue ci-dessous

Getty

Gattuso conquis par l’état d’esprit de ses joueurs

Hormis les 10 premières minutes, l’Olympique de Marseille aura eu la possession pendant tout le reste des matchs. L’OM est également l’équipe qui a eu le plus d’occasions sur le terrain mais n’a pas connu une grande réussite. Même si le résultat est amer, Gennaro Gattuso apprécie quand même une fois, l’état d’esprit de ses joueurs.

« On n’a pas développé assez propre pour gagner. Après, quand on regarde les stats, on a quand même largement la possession. Mais ce qui m’a plu avant tout c’est l’état d’esprit et cette volonté de ne pas baisser les bras. C’est un motif de satisfaction », ajoute Gattuso.