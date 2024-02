Gattuso prêt à quitter l'OM ? Les révélations étonnantes

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, serait prêt à se sacrifier après les mauvais résultats de l’équipe.

L’Olympique de Marseille s’est incliné dimanche soir face à l’OL lors de la 20e journée de Ligue 1. Une défaite qui fait mal d’autant plus qu’elle est intervenue contre l’Olympique Lyonnais dans le deuxième Olympico de la saison. Une réunion de crise a même été organisée ce lundi pour situer les responsabilités et Gattuso n’a pas manqué de hausser le ton.

Réunion de crise à l’OM après la défaite contre l’OL

8e de Ligue 1, l’OM (29 pts) n’arrive plus à aller de l’avant depuis quelques journées. Depuis la reprise, l’OM n’a enchainé que des nuls en Ligue contre Strasbourg (1-1) et Monaco (2-2) et s’est même fait éliminer de la Coupe de France dès les 16es de finale face à Rennes aux tirs au but. Alors que l’équipe voyait en l’Olympico, une occasion de se relancer, Marseille s’est incliné contre l’OL (15e, 19pts) malgré les difficultés des Gones au classement.

En plus de la défaite, les Phocéens ont été dominés dans la majeure partie du match et ont manqué de réaction après l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette en première mi-temps. La prestation décevante des Marseillais a obligé la direction à convoquer une réunion de crise ce lundi avec la présence de l’entraineur, Gennaro Gattuso et du président, Pablo Longoria ainsi que celle de tous les joueurs.

L'article continue ci-dessous

Gattuso hausse le ton sur ses joueurs

Comme le révèle RMC Sport ce lundi, les tons sont montés lors de cette réunion de crise de l’OM. Gennaro Gattuso a notamment pointé du doigt l’état d’esprit de ses joueurs sans pour autant se dédouaner de la situation. Le technicien italien a même invité ces derniers à lui parler cash et à avouer si le problème venait de sa part. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le-nous ! » a tonné Gattuso. De son côté, Pablo Longoria a emboîté le pas à son entraineur en revenant la mentalité et l’engagement des Phocéens.

Selon le président de l’OM, il est grand temps d’arrêter de se cacher derrière des excuses et de prendre ses responsabilités. « On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! », a déclaré Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol s’est d’ailleurs inclut dans la remise en question en demandant aussi aux joueurs de lui faire des reproches. De leur côté, les joueurs ont réitéré leur confiance à Gattuso et ont promis une réaction rapide sur le terrain notamment dès le vendredi face à Metz.