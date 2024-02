Nouvelle réunion de crise à l'OM

Une nouvelle réunion de crise aura lieu dans les prochaines heures à l’Olympique de Marseille.

L’OM n’en finit plus avec les problèmes. La défaite de l’équipe face à l’OL dimanche reste en travers de la gorge de tous les acteurs du club et surtout des supporters. Alors qu’une réunion de crise avait eu lieu lundi dans les locaux du club phocéen, une autre devrait avoir lieu dans quelques heures avec notamment la présence des supporters.

Ça chauffe à l’OM depuis la défaite contre l’OL

L’ambiance est très tendue à Marseille ces dernières heures. L’OM s’est incliné dimanche contre l’OL dimanche à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 (1-0). Une défaite qui ne passe pas surtout que Lyon a réussi à malmener les Phocéens alors que l’équipe est en difficulté dans le championnat. Après ce revers, une réunion de crise a été convoquée entre joueurs, staff et dirigeants à la Commanderie dans la journée du lundi.

Les tons sont même montés au cours de ces échanges où l’état d’esprit des joueurs a notamment été pointé du doigt par Gennaro Gattuso. De même, le technicien italien s’est dit prêt à se sacrifier s’il était reconnu comme le problème de l’équipe. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le-nous ! », a notamment lancé Gattuso à l’endroit de ses joueurs.

Après les dirigeants, les joueurs vont rencontrer les supporters de l’OM

L’entraineur de l’OM a été suivi par son président, Pablo Longoria, qui a également reproché aux joueurs leur état d’esprit. Le dirigeant marseillais a notamment invité ces derniers à ne plus se cacher derrière des excuses pour justifier leurs contre-performances. « On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! », a tonné Pablo Longoria.

Après donc cet échange avec le staff et la direction, les joueurs devraient faire face tout à l’heure aux supporters. Selon les informations de RMC, une nouvelle réunion serait prévue entre les deux parties à partir de 18h. Même si les supporters sont remontés, La Provence estime par ailleurs que cette réunion pourrait contribuer à insuffler un vent de paix à Marseille, certains d’entre eux souhaitant faire passer un message de soutien.