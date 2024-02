OM : Les supporters très en colère après la nouvelle réunion

Après la réunion du lundi, une nouvelle réunion a eu lieu mardi entre joueurs et supporters de l’Olympique de Marseille.

Trop c’est trop, les supporters de l’Olympique de Marseille n’en peuvent plus des contreperformances dont font montre les joueurs de la formation phocéenne. Après la réunion tenue lundi entre dirigeants et joueurs de l’OM, lundi, au lendemain de la défaite à Lyon (1-0), une autre assis a eu lieu, mardi. Celle-ci avait réuni staff, joueurs et supporters du club.

Les supporters mécontents des joueurs

La Commanderie a servi de cadre à une nouvelle réunion organisée dans un climat serein en dépit de la crise qui secoue le club phocéen. Lors de cette nouvelle assise entre staff de l’OM, joueurs et supporters, ce mardi 6 février, les fans ont fait part de leur mécontentement aux joueurs et le staff dirigé par Gennaro Gattuso. Dirigeant des South Winners, Rachid Zeroual a fait le point de ce qui a été abordé. Il ne cache pas l’amertume des supporters.

« Une réunion simple, logique et j’espère efficace. J’espère qu’il y aura du répondant, du mordant et qu’ils vont réagir à notre mécontentement. Ce qui est logique après les derniers résultats. On ne peut pas être satisfaits de ce que l’on a vu. D’autant plus qu’avant Lyon il y a eu Monaco et des matchs où on a joué en supériorité numérique et où on s’est retrouvés à faire des matchs nuls ou même limite où on a été à deux doigts de les perdre », a tonné le leader des South Winners.

"Il nous torturent"

Par ailleurs, les supporters, agacés et déçus, réclament plus d’engagement de la part de leurs joueurs. Les représentants des groupes de supporteurs leur ont signifié que certains « n’ont rien à part l’OM dans cette ville ». Alors, mouiller le maillot pour donner du sourire aux fans devrait être le but principal des joueurs.

« Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville et l’amour que tout le monde porte à l’OM, on leur a expliqué et exprimé la douleur et la souffrance dans lesquelles les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Et là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent. On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides et qu’on aurait aimé qu’ils prennent conscience qu’à tous les matchs le stade est plein. Il faut qu’ils rendent leurs lettres de noblesse au stade Vélodrome et au public marseillais. On leur a dit qu’ils devraient rentrer avec le torse bombé et plus avec la tête baissée. On n’a pas le choix », a ajouté Rachid Zeroual, avant de poursuivre.

« On leur a dit: 'Vous imaginez le mal que vous faites à ces 60.000 personnes qui viennent au quotidien vous supporter? Les émotions vous les avez quand vous marquez et que tout le monde hurle, ça doit résonner dans vos oreilles.' [...] Je ne comprends pas que vous rentriez la tête baissée. Vous devriez rentrer avec la rage de vaincre. Arrêtez d’attendre le ballon, allez le chercher' », a-t-il conclu.

Le message est passé. Reste à savoir si les hommes de Gennaro Gattuso montreront le bon exemple, vendredi, lors de la 21e journée de Ligue 1 quand ils accorderont leur hospitalité à Metz à l’Orange Vélodrome.