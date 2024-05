OM, Christophe Galtier confirme son refus et envoie un message à Longoria

Après son refus en septembre dernier de diriger l’OM, Christophe Galtier sort du silence et explique les raisons de sa décision.

Approché en septembre dernier pour remplacer Marcelino qui avait démissionné, Christophe Galtier avait jugé bon de ne pas répondre favorablement à l’appel de l’Olympique de Marseille, qui voulait un coach pour la succession du technicien espagnol. Quelques mois après avoir été relaxé après son accusation pour racisme, le technicien français a donné une interview, ce samedi, à L’Equipe, dans laquelle il revient sur son refus de diriger l’OM.

"Le racisme, la discrimination ne font pas partie de mon logiciel"

Accusé de « harcèlement moral et de discrimination en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion » pour son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier a été relaxé en décembre dernier après que le procureur de la République de Nice avait renoncé à interjeter appel, rendant le jugement définitif. Se confiant à L’Equipe, ce samedi, l’actuel coach d'Al-Duhail SC se dit choqué par les faits qui lui avaient été reproché.

Getty

« Quand je lis les faits qui me sont reprochés, heureusement que ce n'est pas moi qui conduis. Je ne suis pas en état. Le racisme, la discrimination ne font pas partie de mon logiciel car j'ai grandi dans un milieu multiculturel et évolué, tout au long de ma carrière, dans un tel milieu. Tout ça ne fait pas partie de qui je suis. C'était donc un réel choc d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour de tels motifs. Cela fait partie des épreuves de ma vie », a déclaré l'ancien coach du PSG au quotidien sportif français.

L'article continue ci-dessous

Galtier confirme avoir refusé l’OM

S’il avait été approché par l’Olympique de Marseille pour remplacer Marcelino, qui avait jeté l’éponge, l’ancien coach de l’OGC Nice avait refusé l’offre évoquant le timing, puisqu’il était en proie à la justice. « Le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière », a confié Galtier, qui n’avait pas agi selon ce que lui avait demandé sa femme. Toutefois, l'ancien entraîneur de Lille demande aux Marseillais de comprendre sa décision.

Getty Images

« Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n'était pas bon. J'ai ressenti au fond de moi que je n'avais pas le droit d'associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal. La pression allait monter crescendo et j'allais dépenser de l'énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. Et je sais qu'ils l'ont pris comme ça », a ajouté Christophe Galtier. Le message est passé.