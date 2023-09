OM : Voilà pourquoi la piste Galtier a échoué

Pressenti pour prendre les règnes de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier ne viendra finalement pas. Pourquoi ça n’a pas marché ?

Après la démission de Marcelino mercredi dernier, l’Olympique vit sans un entraîneur principal à la tête de l’équipe du Sud de la France. Mais ces dernières heures, le nom de Christophe Galtier a fuité pour être à la Commanderie. Mais finalement, ça n’a pas abouti.

Galtier à l’OM, qu’est-ce qui n’a pas marché ?

Depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a rapidement lancé une recherche pour trouver un entraîneur afin de laisser Jacques Abardonado, qui assurait l’intérim. Pour ce faire, Pablo Longoria et sa direction ont choisi Christophe Galtier pour succéder à Marcelino.

Malheureusement, la piste menant à l’ancien coach du Paris Saint-Germain s’est refroidie bien que les deux parties soient d’accord pour un accord. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien coach de l’OGC Nice avait besoin de temps pour accepter ce challenge, mais l’OM voulait un coach dans l’urgence, et si possible dès cette semaine. Ne pouvant pas prendre une décision sur un coup de tête et la regretter plus tard, Christophe Galtier a jugé bon de décliner l’offre, puisque l’enjeu était d’abord de bien évaluer le risque d’un climat hostile lié à son arrivée, qui ne lui aurait pas facilité les choses.

L'article continue ci-dessous

De son côté, L’Equipe indique que Christophe Galtier a décliné la proposition des dirigeants mardi matin après avoir pris des informations sur le projet, mais il estimait que le timing (être sur le banc samedi à Monaco) ne lui convenait pas. "Une décision qui lui a été très difficile". Pablo Longoria avait même échangé avec ses homologues parisiens, dimanche, pour connaître l'état d'esprit de leur ancien coach.

En dehors du timing, qui est la principale raison de sa non-venue, Galtier pense également à l’affaire judiciaire relative au racisme pour laquelle il est mis en examen. Alors, il aurait préféré être libéré de ce poids et de ces accusations avant de se lancer dans un tel défi. Christophe Galtier avoir une deuxième chance dans les prochaines années ou les prochains mois.

Finalement, c'est Gennaro Gattuso, qui est la priorité de l'OM. Le technicien italien est attendu à Marseille ce mercredi avec ses hommes forts pour régler les derniers détails du contrat. Il serait sur le banc samedi contre l'AS Monaco.