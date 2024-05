OL - PSG, la prédiction surprenante d'Eric Roy

L'entraîneur de Brest, Eric Roy, a prédit samedi, l'issue de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG.

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain seront aux prises ce samedi soir à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Une rencontre capitale pour les deux clubs qui ont connu un parcours différent cette saison. Si le PSG est la meilleure équipe de la saison en Ligue 1 avec un titre de champion, l'OL est la meilleure de la deuxième partie de saison avec une 6e place inespérée acquise lors de la dernière journée. À quelques heures de la finale, Eric Roy s'est prêté au jeu de pronostics et a donné clairement sa préférence entre les deux écuries.

Eric Roy croit à une victoire de l’OL contre le PSG

L’OL n’a plus besoin de la Coupe de France pour se qualifier pour l’Europe. Les Gones ont effet, validé leur place en Ligue Europa en montant à la 6e place de Ligue 1 lors de la dernière journée. Libérés à présent de cette pression, les hommes de Pierre Sage veulent maintenant offrir un premier trophée à l’OL depuis 2012. Pourtant, c’est le PSG qui part favori dans cette finale de Coupe de France même si Eric Roy pense que les Gones peuvent créer la surprise.

« L’OL est dans une très bonne dynamique. Les Lyonnais auront peut-être encore à l’esprit le 4-1 qu’ils ont subi récemment à Paris. Je vois un match différent, c’est une finale, c’est autre chose. Et en coupe, le favori ne gagne pas toujours. On vient de le voir récemment en Ligue Europa entre l’Atalanta et Leverkusen » a confié l’entraineur de la saison en Ligue 1 au Progrès.

Eric Roy montre la voie à suivre à l’OL

La dernière confrontation entre l’OL et le PSG a laissé un goût amer aux Rhodaniens. Le club du Rhône s’est notamment incliné sur un score large de 4-1 en Ligue 1. Mais, ce n’est plus la même compétition et beaucoup de choses ont changé du côté des Gones. Eric Roy estime d’ailleurs que les hommes de Pierre Sage vont tirer des leçons de ce revers pour battre le PSG, ce samedi.

Si l’OL a des chances ? Oui. Je pense que l’OL a dû tirer des enseignements de sa défaite 4-1 devant le PSG. Lyon avait essayé d’avoir le ballon, mais contre Paris, il est difficile de l’avoir. Après, l’OL a les arguments pour inquiéter le PSG », a confié le coach de Brest, 3e de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions.