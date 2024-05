OL – PSG, un ancien Parisien furieux après la compo probable de Lyon

La composition probable de l’OL ne plaît pas à un ancien joueur du PSG, qui ne cache pas sa colère.

L’Olympique Lyonnais défie, ce samedi (21 heures), le Paris Saint-Germain à l’occasion de la finale de Coupe de France. Selon la tendance ces dernières heures, c’est Lucas Perri qui serait dans les cages de l’OL contre le PSG au lieu d’Anthony Lopes. Un choix probable qui ne plaît pas à Jérôme Rothen, qui évoque « un manque dans l'état d'esprit de compétiteur ».

Rothen contre le probable choix de Pierre Sage

Doublure d’Anthony Lopes et auteur de trois matchs disputés, tous en Coupe de France, pour un but encaissé cette saison, Lucas Perri serait le choix de Pierre Sage pour être dans les cages de l’OL pour la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, ce samedi soir. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, ce vendredi, l’ancien milieu de terrain du PSG ne valide pas ce probable choix de Pierre Sage.

« Je trouve que c'est un manque dans l'état d'esprit de compétiteur de faire jouer le deuxième gardien en Coupe de France quand il n'y a que deux compétitions à jouer. Je peux le comprendre quand il y a quatre compétitions. En finale, tu es censé mettre ta meilleure équipe sur le papier », a lancé Jérôme Rothen après la conférence de presse de Pierre Sage, qui semble confirmer la probable titularisation de Lucas Perri.

L'article continue ci-dessous

Le conseil de Rothen à Sage

Bien qu’il reconnaisse que Lucas Perri ait fait de bons matchs lors de ses trois apparitions en Coupe de France, l’ancien international milieu gauche de l’Equipe de France (13 capes, 1 but) conseille à Pierre Sage de mettre en place sa meilleure équipe avec son gardien titulaire plutôt que de faire recours au remplaçant.

Getty Images

« Donc c'était le meilleur gardien. Il n'y a aucune référence de Perri. On peut me dire qu'il prend de la place et que c'est un gardien moderne. D'accord, il n'a pas fait de mauvais matchs en Coupe de France mais l'OL a battu Valenciennes dans sa demi-finale. Mais je suis désolé, tu dois mettre les meilleurs joueurs en finale donc avec Lopes à la place de Perri (…) Tu pouvais avoir un peu plus de classe. Il a donné 24 ans au club. Cela fait plus de dix ans qu'il est numéro un à Lyon. Il n'a pas gagné un trophée. Tu as l'occasion de lui offrir ce dernier match et peut-être un trophée. Dans l'excitation, tu crois qu'il ne va pas grimper au rideau si tu le mets? Déjà qu'il saute un peu partout, je suis sûr qu'il aurait assumé et porté les autres quand ça serait difficile car le match le sera », a poursuivi l’ancien de l’AS Monaco.

Getty

« Il préfère ne pas être classe, comme la plupart des clubs français. Je peux comprendre qu'ils veulent passer à autre chose et donner la chance à Perri pour la saison prochaine afin de construire quelque chose de nouveau. Même Lopes l'a accepté je pense mais donne-lui ce dernier match! Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu vas le mettre sur le banc et il aura les boules. Si l'OL gagne, il ne le fêtera pas normalement car il y aura un petit côté d'amertume », a conclu Jérôme Rothen.