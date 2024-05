Le message poignant du CUP avant la finale OL – PSG

Le Collectif Ultras Paris a envoyé un message au PSG avant la finale de Coupe de France contre l’OL.

Ce soir du samedi 25 mai 2024 (21 heures), l’Olympique Lyonnais sera aux prises avec le Paris Saint-Germain au Stade Pierre Mauroy dans le cadre de la finale de Coupe de France. Mais avant ce dernier match de la saison pour les deux clubs, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un appel à la mobilisation afin de permettre aux Franciliens de bien terminer la campagne sportive.

Le CUP fier de la saison de Luis Enrique

Les ultras parisiens tout comme les dirigeants de la formation francilienne, font confiance à l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. Dans un communiqué du CUP avant la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, le Collectif Ultras Paris a témoigné sa confiance et sa satisfaction au technicien espagnol bien que le club francilien se soit arrêté en demi-finales de Ligue des champions.

« Demain soir (ce samedi, Ndlr), notre club sera opposé à l’OL pour la finale de la coupe de France. Après une saison réussie sur le plan sportif, et ce, malgré une élimination en demi-finale de LDC, notre équipe, portée par Luis Enrique, aura répondu présent et fait briller nos couleurs. De notre côté, Nous, Collectif Ultras Paris, avons toujours répondu présents cette saison dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons porté notre équipe partout dans l'hexagone comme en Europe avec une ferveur qui nombreux nous envient. Notre amour pour ce blason, ces couleurs, cette équipe et cette ville reste et restera inébranlable », a lancé le CUP dans son communiqué publié vendredi soir.

Finir la saison "sur la plus belle des notes"

Vainqueur du Trophée des champions et de la Ligue 1, le PSG est à la recherche de son 15e titre en Coupe de France. Si les Franciliens n’ont pas pu aller au bout en Ligue des champions malgré une remontada contre le Barça, les Ultras souhaiteraient que Kylian Mbappé, qui sera présent pour sa der avec Paris, et ses coéquipiers, terminent la saison de la meilleure des manières.

« Pour notre dernière sortie en tribune de la saison, finissons sur la plus belle des notes. De la première à la dernière seconde, unissons nos voix et portons fièrement nos couleurs historiques afin d’aider notre club à ramener une 15ème coupe de France à la maison !!! », a conclu le CUP.