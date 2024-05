Lyon - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et le PSG s’affrontent samedi, en finale de Coupe de France. Les dernières infos ici.

Le ballon rond continue de tourner en France. Si la saison est terminée pour les autres clubs de Ligue 1, ce n’est pas encore le cas de l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. En effet, les deux équipes seront aux prises, ce samedi, à l’occasion de finale de Coupe de France. Le club parisien vise un triplé cette saison alors que les Gones sont à la quête de leur premier trophée depuis 2012.

L’OL et le PSG face à l’histoire

L’Olympique Lyonnais est sur un nuage depuis une semaine. Le club rhodanien ne compte plus sur la Coupe de France pour retrouver l’Europe. Les Gones ont en effet, assuré leur qualification en Ligue Europa après leur victoire contre Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue, dimanche dernier. Ainsi, les hommes de Pierre Sage se présentent contre le PSG en étant libérés de la pression. Maintenant, il va falloir décrocher ce trophée et faire vivre aux supporters la joie d’un sacre pour la première fois depuis 2012. Même s’il n’a que le statut d’un outsider, l’OL est en confiance dernièrement et peut bien créer la surprise face aux Parisiens.

Eliminé de la Ligue des Champions aux portes de la finale, le PSG compte tout rafler sur le plan national. Vainqueur du Trophée des Champions et de la Ligue 1, le club francilien vise le triplé avec la Coupe de France. En outre, Paris n’a plus remporté cette compétition depuis 2021. Raison de plus pour Luis Enrique et ses hommes de décrocher cette 15e Coupe de France de l’histoire du PSG et de surcroît, pour le dernier match de Kylian Mbappé avec le club francilien. Le choc entre l’OL et le PSG promet donc d’être bouillant.

Horaire et lieu du match

Lyon – PSG

Finale de Coupe de France

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - PSG

Lyon : Perri – Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Benrahma

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - PSG ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 25 mai 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1 et France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.