OL, les mots forts de Pierre Sage avant le PSG

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, s’est exprimé vendredi, sur la finale de Coupe de France, samedi.

L’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain samedi à l’occasion de la finale de Coupe de France. En prélude à cette rencontre, Pierre Sage était en conférence de presse ce vendredi à l’instar de Luis Enrique et de Marquinhos. Le technicien français en a profité pour évoquer les sujets en rapport avec le club lyonnais.

Pierre Sage veut s’inspirer de la saison de l’OL pour battre le PSG

L’Olympique Lyonnais est sur un nuage dernièrement. Le club rhodanien a réussi à se qualifier pour la Ligue Europa dimanche dernier lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pourtant, les Gones étaient derniers du championnat en décembre dernier. Un parcours impressionnant dont Pierre Sage compte s’inspirer pour battre le PSG, samedi.

« On a tiré des leçons sur la manière de défendre, de rentrer dans la rencontre. On a travaillé depuis, mais entre la théorie et la pratique, il reste quelques heures. Peu importe le scénario, qu'il soit rationnel ou irrationnel, on prend. Le rationnel n'est pas bon ami avec la performance. Le côté irrationnel, il faut le garder. On a préparé ce match comme les autres, il y a la volonté de faire un bon match. La Coupe de France, c'est un scénario rapide. C'est ‘’marche ou crève’’ », confie le technicien français face aux médias.

Pierre Sage harangue ses joueurs

Même si l’OL est en confiance, le PSG est le grand favori de cette finale. Le club parisien est champion de France et a d’ailleurs battu Lyon sur un score large lors de leur dernière confrontation (4-1). Mais Pierre Sage ne pense pas son équipe a plus de pression avant ce choc.

« Je ne sais pas. Ça se joue à l'échelle des individus. A partir du moment que le coup d'envoi sera donné, il faut que les joueurs de notre équipe soient stimulés », explique-t-il avant de mettre un petit coup de pression à ses joueurs. « Je n'étais pas insatisfait de la prestation offensive ce soir-là, il faudra mieux gérer les situations quand on n’aura pas la balle », ajoute Pierre Sage.