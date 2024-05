Le PSG écarte deux joueurs avant l'OL

Le PSG a écarté deux joueurs de son effectif à la veille du choc contre l’OL, samedi.

Le PSG s’approche enfin de sa fin de saison. Après le Trophée des Champions et la Ligue 1, le club parisien a un dernier titre à aller chercher. Le Paris Saint-Germain affronte en effet, l’Olympique Lyonnais, samedi en finale de la Coupe de France. Cependant, Luis Enrique ne pourra pas compter sur l’ensemble de son effectif face aux Gones. Cela, en raison de la mise à l’écart de deux joueurs parisiens à la veille de finale.

Nordi Mukiélé et Carlos Soler snobés par le PSG

L’été sera très mouvementé dans la capitale française. Le départ de Kylian Mbappé va obliger le PSG à recruter de nouveaux joueurs en attaque. En outre, le club compte recruter dans d’autres secteurs et pour cela, il va falloir libérer de l’espace. Hormis Mbappé et Navas, Nordi Mukiélé et Carlos Soler pourraient être les premiers à prendre la porte. Ces deux derniers ne sont même pas dans le groupe du PSG qui affronte l’OL, samedi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Mukiélé et Soler ont été écartés par Luis Enrique alors qu’ils sont censés être aptes. Cependant, cela pourrait être la réponse du technicien espagnol face au manque de motivation constaté la semaine dernière au point d’avoir suspendu deux joueurs, à juste titre, d’un entrainement. Mais cela pourrait être aussi un message à l’endroit des deux joueurs, qui n’ont jamais été dans les plans de Luis Enrique cette saison.

Luis Enrique cash sur son équipe

C’est donc un choix fort de Luis Enrique qui n’a pas convoqué Keylor Navas non plus. Mais le gardien costaricain a déjà annoncé son départ du PSG, encore qu’il n’est pas vraiment dans les plans de l’Asturien. En plus, les propos de Luis Enrique en conférence de presse laissent croire qu’il n’a convoqué les joueurs sur lesquels ils comptent et qui lui ont prouvé qu’ils sont assez impliqués contrairement à Mukiélé et Soler.

Getty

« Oui, je suis très transparent sur ce que je dis à mon équipe, demain sera un match important car c'est une finale. En ce qui concerne l'implication des joueurs elle était parfaite, le mérite ne me revient pas, les choses se jouent sur des détails et je suis ravi de l'implication de mes joueurs à l'entraînement », a-t-il expliqué.