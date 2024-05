OL - PSG : Marquinhos prévoit un joli cadeau pour Mbappé

Marquinhos prévoit un joli cadeau pour Kylian Mbappé pour sa der avec le PSG, samedi.

Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique Lyonnais samedi en finale de Coupe de France. En prélude à cette rencontre, Marquinhos était en conférence de presse, ce vendredi. Face aux médias, le capitaine du PSG a révélé comment il imaginait la der de Kylian Mbappé avec le club de la capitale.

Marquinhos évoque l’importance de la Coupe de France pour le PSG

Champion de France cette saison, le PSG a un nouveau trophée à aller chercher ce samedi. Il s’agit en plus d’une compétition que le club parisien n’a plus remporté depuis 2021, année de son dernier sacre en Coupe de France. Et si la Ligue des Champions était l’objectif le plus important cette saison, Marquinhos fait savoir que le tournoi national est toujours aussi important aux yeux du PSG.

« La Coupe de France est une compétition très importante, très spéciale, c'est beau de la gagner. A titre personnel, elle est importante pour le club, c'est difficile de la gagner et on le voit parce qu'on ne l'a pas gagné depuis quelques années », lance l’international brésilien.

Marquinhos veut aider Kylian Mbappé à bien finir

La finale de la Coupe de France sera le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG. L’international français a annoncé son départ il y a deux semaines et a déjà disputé sa dernière rencontre au Parc des Princes avec Paris et en Ligue 1. Absent des deux derniers matchs du PSG, Kylian Mbappé a sûrement envie de bien finir en offrant un dernier titre au club parisien. Et Marquinhos est prêt à lui apporter son aide sur le terrain.

« Kylian a été un joueur important pour nous, on va essayer de l'utiliser de la meilleure façon possible pour le voir marquer une dernière fois et le voir bien finir », ajoute le joueur le plus capé de l’histoire du PSG.