OL - PSG, Luis Enrique a tranché pour Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tranché vendredi, sur la présence de Kylian Mbappé sur le terrain contre l’OL, samedi.

Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique Lyonnais samedi à l’occasion de finale de Coupe de France. C’est en marge de ce choc que Luis Enrique était présent en conférence de presse, ce vendredi à l’instar de son capitaine, Marquinhos. Le technicien espagnol en a profité pour trancher sur le temps de jeu de Kylian Mbappé face aux Gones.

Luis Enrique confirme que Mbappé jouera contre Lyon

Le PSG se présente face à l’OL samedi, dans une ambiance quelque peu tendue. Le club parisien a notamment été secoué par quelques polémiques internes ces derniers jours au point où Luis Enrique aurait écarté deux joueurs d’un entrainement. Mais la situation s’est arrangée à présent et le technicien espagnol sent de l’engagement au niveau de son équipe.

« En ce qui concerne l'implication des joueurs elle était parfaite, le mérite ne me revient pas, les choses se jouent sur des détails et je suis ravi de l'implication de mes joueurs à l'entraînement », lance Luis Enrique.

Par ailleurs, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les dernières polémiques au PSG. Récemment, il y avait même des doutes sur la présence du Bondynois en finale de Coupe de France. A la question si le meilleur buteur de l’histoire du PSG va jouer face à Lyon, Luis Enrique a répondu par l’affirmative. « Bien sûr », assure l’ancien coach du PSG.

Luis Enrique se méfie de l’OL

Pour la finale de Coupe de France, le PSG part logiquement favori. En plus de son statut de favori, le club parisien s’est largement imposé face aux Gones lors de leur dernier affrontement en Ligue 1 (4-1). Toutefois, le club parisien doit éviter de tomber dans le piège d’un excès de confiance. D’ailleurs, beaucoup de choses ont changé du côté de Lyon depuis et Luis Enrique en est conscient.

« Je crois que depuis l'arrivée de Pierre Sage tout a changé. Ses statistiques sont incroyables, il a renversé une situation difficile et il a un effectif incroyable. Je pense que cette équipe pourra jouer le titre avec nous l'année prochaine et il faudra s'en méfier demain », explique-t-il avant de poursuivre : « Je crois que c'est une équipe qui monte une toute autre dynamique, durant le dernier match, la tactique avait été différente en première et deuxième mi-temps, mais une finale c'est différent on devrait voir autre chose, c'est une équipe qui a des qualités défensives et offensives », confie Luis Enrique.