Luis Enrique de retour au Barça, c’est très sérieux !

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique pourrait prendre fin très prochainement. La vraie menace : le FC Barcelone.

Le FC Barcelone est à la recherche d’un entraîneur après le départ annoncé de Xavi Hernandez pour l’été prochain. Ancien coach des Blaugrana, Luis Enrique est très apprécié en Catalogne où il serait le favori pour succéder à son compatriote et ancien milieu de terrain du club catalan.

Xavi sur le départ, plusieurs coaches associés au Barça

Depuis l’annonce de départ de Xavi Hernandez, qui entend quitter ses fonctions en fin de saison, plusieurs noms d’entraîneurs sont collés au club champion d’Espagne. Entre autres coaches cités pour succéder à l’Espagnol, on peut citer Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xabi Alonso, Rafael Marquez, Thiago Motta ou encore Rúben Amorim. Les noms de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hansi Flick et Roberto De Zerbi, coach de Brighton, étaient également évoqués. Ce dernier est d’ailleurs la proposition de Pep Guardiola pour le club culé.

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Luis Enrique est aussi évoqué dans le viseur de la formation catalane. Mais les champions de France n’entendent pas lâcher leur coach. Alors qu’il était indiqué il y a quelques jours que le Barça ne pense plus à l’Asturien pour cet été, une nouvelle information est tombée ce jeudi.

Lucho, la priorité du Barça

En attendant d’affronter le FC Barcelone pour la double confrontation des quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA, Luis Enrique ne cache pas non plus son envie d’entraîner à nouveau le Barça. Selon les informations de Mundo Deportivo, trois entraîneurs sont désormais sur la short-liste du Barça pour la succession de Xavi.

Primo, l’actuel coach du PSG, Luis Enrique, est la priorité des Culés pour le poste. Bien qu’il soit très admiré par la direction du Barça, Luis Enrique pourrait ne pas venir en Catalogne cet été. Le problème est qu'il lui reste un an de plus sur son contrat avec le club francilien.

Secundo, Hansi Flick (59 ans), qui, sans club depuis son départ de la sélection allemande, est très apprécié à l’interne. Laporta l'aime plus que tout autre Allemand en raison de son palmarès, de son expérience et de son caractère dur mais plus ouvert que les autres entraîneurs allemands, selon le média espagnol. De plus, il est parrainé par Pini Zahavi, un bon ami de Laporta et l'un de ses agents de confiance.

Tertio, l’autre option est Rafa Márquez (45 ans). L'entraîneur du Barça Athletic n'a pas l'expérience des entraîneurs cités ci-dessus, mais il a la confiance du club et réalise une bonne saison avec l'équipe réserve du club catalan. Toutefois, Xavi pourrait encore continuer sa mission au cas où il gagne, soit la Liga, soit la Ligue des Champions, ou au moins s’il atteint la finale de celle-ci.