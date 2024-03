Guardiola recommande le successeur idéal de Xavi au Barça

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola recommande un coach au FC Barcelone pour succéder à Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez devrait quitter son poste d’entraîneur du Barça en fin de la saison. Il y a un peu plus d’un mois, et ce après la défaite humiliante à domicile contre la Villarreal (3-5) en championnat, l’ancien milieu de terrain du Barça avait indiqué qu’il partira à l’issue de la saison pour laisser place à un autre coach pour poursuivre la mission, et changer le discours à la tête du staff technique.

Xavi, partira ou partira pas ?

Xavi Hernandez est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le FC Barcelone. Mais le technicien espagnol n’entend pas aller au terme de son bail. Il voudrait partir un an plus tôt. Alors plusieurs noms ont été évoqués tels que Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xabi Alonso, Rafael Marquez, Thiago Motta ou encore Rúben Amorim pour remplacer l’ancien coach d’Al Sadd SC.

Quatre autres noms sont évoqués pour succéder à Xavi. Il s’agit notamment de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, qui est sur le départ du Bayern, Hansi Flick et Roberto De Zerbi, coach de Brighton. Mais le président des Culés, Joan Laporta ne voudrait pas entendre parler d’un départ de son coach à l’issue de la saison. Le dirigeant espagnol veut que Xavi fasse une année de plus avec son club de cœur, notamment pour aller au terme de son bail, qui prend fin en 2025.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le choix de Guardiola pour le Barça

Si le nom Roberto de De Zerbi, actuel entraîneur de Brighton, est très populaire, d’autres noms ont été évoqués récemment, selon Mundo Deportivo. Mikel Arteta et Luis Enrique sont aussi évoqués dans les coulisses du FC Barcelone. Mais ces deux derniers semblent des options plus inaccessibles en raison de leurs liens respectivement avec Arsenal et le Paris Saint-Germain.

Getty Images

Selon l'émission 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, Joan Laporta a demandé conseil à Pep Guardiola pour déterminer le choix du successeur de Xavi. Du vivant de Johan Cruyff, le président du Barça s'était donné pour règle, et en raison de l'amitié qui les unissait, de toujours consulter Johan sur les décisions sportives importantes à prendre. Dans ce cas, et en l'absence du professeur, Laporta se serait tourné vers son ami Pep Guardiola pour lui donner son avis sur qui devrait être son nouvel entraîneur. La même information, détaillée par les journalistes Jordi Grau et Santi Giménez, indiquait que Guardiola avait répondu à Laporta que l'élu devait être l'Italien De Zerbi.

Getty

Le seul handicap du coach transalpin est qu'il dispose d'une clause résolutoire, fixée à 10 millions d'euros.