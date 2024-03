Un retour au Barça ? Luis Enrique ne se cache plus

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'a jamais caché son affection pour le FC Barcelone.

Même si son équipe affrontera les Blaugrana en quart de finale de la Ligue des champions, l'Asturien n'a jamais caché son affection à l'approche du match. Jeudi soir, il a confirmé qu'il serait heureux d'entraîner à nouveau le FC Barcelone.





"Lucho" animait un stream Twitch afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à la fondation qu'il a créée en l'honneur de sa fille Xana, décédée tragiquement en 2019. L'organisation caritative aura pour mission d'aider les enfants atteints de maladies graves.



L'article continue ci-dessous

Il a interagi avec les téléspectateurs et s'est montré très direct. Alors que le FC Barcelone cherche un nouveau manager, il a expliqué sur Twitch qu'il y retournerait - si le moment était opportun.



"J'ai toujours dit que j'aimerais bien mais la réalité est qu'il est très compliqué que les chemins se croisent, il est difficile de coïncider dans le temps, cet été d'après ce qu'a dit Xavi ils auront besoin d'un autre entraîneur mais j'ai un contrat et ma règle est de continuer et d'être fidèle aux gens qui me font confiance."





"L'été dernier, j'étais disponible mais ils avaient un entraîneur, cet été ils ont besoin d'un entraîneur, c'est difficile que tout s'aligne".



Il a également confirmé qu'il avait négocié avec deux clubs de Premier League avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais qu'"ils ne l'ont pas rappelé". Pour Luis Enrique, le point positif est que si "ils nous éliminent, au moins c'est mon équipe".



"Je suis Cule et Sporting [Gijon] pour la vie. Sur le plan émotionnel, cela va être compliqué pour moi, mais je le dois au club qui a décidé de me soutenir".



Il s'est également exprimé sur la pression que représente le fait de diriger les plus grands clubs du monde, et il a estimé que le travail à Barcelone était similaire en termes de pression à celui des autres grands clubs.



"J'ai entendu Xavi dire que parce qu'il est cule et catalan, le Barça est pour lui le banc le plus difficile, mais la vérité est que le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Manchester United... sont tous des clubs qui ont une échelle différente et sont des clubs soumis à une grande pression lorsqu'il s'agit de gérer quoi que ce soit, toute échauffourée est une nouvelle."



Il a été rapporté par le passé que Luis Enrique est l'un des entraîneurs que Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, apprécie le plus pour le poste à pourvoir, mais l'Asturien, à condition qu'il conserve son poste à Paris, ne semble pas être disponible.