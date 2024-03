Luis Enrique pour remplacer Xavi au Barça, c’est validé !

Le FC Barcelone est l’un des géants européens qui vont changer d’entraîneur en fin de saison. Luis Enrique (PSG) serait proche d’un retour.

Le FC Bayern Munich et Liverpool ne seront pas les seuls à changer la donne à la fin de la saison sportive en cours. Le FC Barcelone devra également trouver un successeur à son coach Xavi Hernandez, tout comme les Allemands et les Anglais, qui chercheront respectivement des remplaçants à Thomas Tuchel et Jürgen Klopp.

Xavi sur le départ, les successeurs fusent

Sous contrat jusqu’à l’été 2025 avec le FC Barcelone, Xavi Hernandez voudrait partir un an plus tôt du staff technique des Culés. Après la défaite humiliante à domicile contre la Villarreal (3-5), fin janvier, le technicien espagnol avait indiqué qu’il quittera son poste en fin de saison. Même si le président Joan Laporta ne voudrait pas qu’il parte et souhaiterait que l’ancien milieu de terrain du Barça aille au bout de son contrat, plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Xavi.

Entre autres entraîneurs citer pour la probable succession de l’ancien coach d’Al Sadd SC, on peut citer Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xabi Alonso, Rafael Marquez, Thiago Motta ou encore Rúben Amorim. Les noms de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hansi Flick et Roberto De Zerbi, coach de Brighton, sont également évoqués.

Luis Enrique de retour au Barça ?

Alors que Pep Guardiola a recommandé l’entraîneur de Brighton aux dirigeants du FC Barcelone, ces derniers ont des yeux rivés sur un ancien entraîneur de la formation blaugrana. Selon les informations de la Cadena Ser, Luis Enrique serait le nouveau favori du directeur sportif du Barça, Deco, pour remplacer Xavi qui va partir en fin de saison.

« Dans un monde idéal, l'entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur asturien, une autre chose est de savoir s'il peut être signé ou non parce qu'il a un contrat avec le PSG. Il aime les jeunes entraîneurs comme Arteta ou Xabi. Alonso. Il aime Roberto de Zerbi et ses méthodes sont également connues. Évidemment, nous avons toujours parlé de la manière allemande : Flick, Tuchel... La situation économique est ce qu'elle est et elle limite autant qu'elle limite, mais en ce moment, l'entraîneur que j'aime le plus est Luis Enrique », a indiqué Sique Rodríguez, dans « Carrusel Canalla ».

Pour rappel, Luis Enrique a eu à diriger le FC Barcelone entre 2014 et 2017. Sur la période, l’entraîneur qui est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, avait remporté 9 titres pour les Culés, dont une Ligue des champions en 2015.