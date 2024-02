Le Barça tient le successeur de Xavi !

Le FC Barcelone tient son nouvel entraîneur après que Xavi a annoncé son départ pour la fin de la saison en cours.

Il y a quelques, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, avait annoncé qu’il quittera la tête du staff technique du club catalan à l’issue de la saison en cours. Si le club champion d’Espagne était en quête effrénée d’un entraîneur pour le succéder, une piste sérieuse vient d’être évoquée.

Xavi sur le départ

Après l’annonce de Jürgen Klopp de quitter Liverpool à l’issue de la saison, c’était au tour de Xavi Hernandez de faire pareil en annonçant son départ du Barça la fin de la campagne. Fragilisé par les résultats en berne de son équipe, et vu qu’il est menacé, l’ancien milieu de terrain espagnol a voulu quitter les choses au plus tôt avant que celles-ci ne pensent à le quitter. Alors, après la défaite (3-5) face à la Villarreal, le coach barcelonais avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la saison, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2025.

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera », avait-il déclaré en conférence de presse après ledit match.

Le coach du Sporting pour finalement remplacer Xavi ?

Après le départ annoncé du coach du FC Barcelone, plusieurs noms d’entraîneurs ont fuité pour prendre la succession de l’ancien coach d’Al Sadd pour la saison prochaine. Entre autres, les noms de Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xavi Alonso, Nagelsmann, Hans Flick, Rafael Marquez ou encore Thiago Motta sont cités pour remplacer Xavi Hernandez en fin de saison.

Mais ces dernières heures, c’est un tout autre nom qui vient de surgir. En quête d’un entraîneur, Deco aurait approché un technicien portugais pour prendre les commandes du club culé en juin prochain après le départ de Xavi. Selon les informations de Sport, bien que le nom de Sergio Conceiçao, de Porto, soit l'un des plus populaires évoqués en Catalogne, Rúben Amorim, coach du Sporting CP, est aussi très admiré. Ce dernier admire le Barça et serait ravi à l'idée de diriger les Blaugrana dès la saison prochaine.

Mais il y a un petit problème qui pourrait bloquer sa venue. Sa clause de rupture est de 30 millions d'euros et il a un contrat jusqu'en 2026 avec le Sporting, ce qui bloque une grande partie de ses options car le club n'est pas disposé à payer une indemnité de transfert pour un entraîneur.