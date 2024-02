Le Barça a identifié quatre profils pour succéder à Xavi

Le FC Barcelone s’est déjà lancé dans la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ annoncé de Xavi Hernandez en fin de saison.

A l’instar de Liverpool et du Bayern Munich, qui vont respectivement perdre Jürgen Klopp et Thomas Tuchel en fin de saison, le FC Barcelone va aussi se retrouver sans un entraîneur chef. Le technicien espagnol a annoncé il y a quelques semaines qu’il quittera ses fonctions à l’issue de la saison sportive en cours.

Xavi sur le départ

Ne se voyant plus comme l’homme de la situation pour le club catalan, l’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, ne va pas continuer sa mission, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2025. Après une défaite fracassante subie face à Villarreal (3-5) il y a un mois à domicile, l’entraîneur du club champion en titre d’Espagne a confié qu’il quittera son poste en juin prochain.

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle », avait-il lancé en conférence de presse dans des propos rapportés par le club culé.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera », avait ajouté Xavi.

Quatre entraîneurs identifiés pour succéder à Xavi

Tout comme le Bayern Munich qui recherche actuellement un entraîneur pour la saison prochaine, le FC Barcelone est aussi en quête d’un coach. Si les noms de Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xavi Alonso, Rafael Marquez, Thiago Motta ou encore Rúben Amorimsont cités pour remplacer Xavi Hernandez en fin de saison, le FC Barcelone étudie quatre profils pour en retenir un pour la prochaine campagne.

(C)Getty Images

A en croire les informations du quotidien catalan Sport, le Barça aurait retenu quatre candidats qu'il estime être les meilleurs pour remplacer Xavi. Il s’agit notamment des techniciens allemands Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel et Hansi Flick ainsi que celui italien Roberto De Zerbi. Pour le média, une décision devrait être prise rapidement, bien avant l'ouverture du mercato estival. Et le choix des dirigeants barcelonais serait porté sur l’Italien, qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec Brighton, pour succéder à l’ancien milieu de terrain espagnol.