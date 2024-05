La compo de l’OL contre le PSG : Pierre Sage fait un choix fort pour Rayan Cherki

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a pris une forte décision sur la présence de Rayan Cherki face au PSG, samedi.

L’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain samedi soir à l’occasion de la finale de Coupe de France. Si le PSG a l’occasion de réaliser le triplé, l’OL compte redonner la joie d’un titre à ses supporters, 12 ans après son dernier trophée. Un objectif dont la réalisation passe par la compo d’équipe de Pierre Sage face aux Parisiens. Mais c’est beaucoup plus la présence de Rayan Cherki sur le terrain qui sera scrutée par les différents observateurs et par les fans. Une question sur laquelle Pierre Sage a déjà tranché dans son onze de départ.

Getty

L’énorme défi de l’OL

L’OL est face à son histoire ce samedi soir. Plus d’une décennie après son dernier titre, le club rhodanien a l’occasion de retoucher à nouveau, un trophée. Un enjeu importantissime donc pour Pierre Sage qui est obligé d’aligner son équipe-type face aux Parisiens. Par contre, le technicien français devait faire un choix fort sur Rayan Cherki, pas titulaire cette saison, mais très en forme ces dernières semaines. Et, Pierre Sage, qui va modifier son schéma tactique contre le PSG, a pris sa décision.

Getty

Les choix forts de Pierre Sage en défense

Contrairement à son 5-3-2 habituel, c’est en 4-1-4-1 qui devrait évoluer l’OL ce soir. Pierre Sage envoie ainsi un message clair au PSG qui doit s’attendre à affronter une équipe très offensive. Dans les buts, c’est Lucas Perri, doublure d’Anthony Lopes et titulaire lors des derniers tours en Coupe de France, qui devrait être titulaire. Le Brésilien devrait être assisté par une charnière centrale composé de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car. Sur les côtés, Ainsley Maitland-Niles devrait occuper le couloir droit pendant que Nicolas Tagliafico prendrait celui de gauche.

Getty

Pierre Sage a tranché pour Rayan Cherki

Devant la défense, Nemanja Matic devrait s’occuper de ratisser les ballons et de casser les lignes. Plus haut, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret devrait donner le ton du jeu lyonnais. Sur les côtés où il était très attendu sur le cas de Rayan Cherki, Pierre Sage a pris une décision surprenante. En forme ces dernières semaines et sur le départ, l’international espoirs devrait débuter d’entrée face au PSG sur l’aile droite. Le côté gauche serait ainsi occupé par Said Benrahma avec un Alexandre Lacazette en pointe.

Getty

La compo attendue de l’OL face au PSG

Perri - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic - Cherki Caqueret, Tolisso, Benrahma - Lacazette