"Je retournerai à Barcelone" - Setien a apprécié l'"extraordinaire" Camp Nou

L'ancien patron des Blaugrana a évoqué son expérience chez le géant espagnol avant son limogeage plus tôt cette année.

Quique Setien a insisté sur le fait qu'il serait prêt à revenir à Barcelone après une expérience "extraordinaire" à la tête de l'un des géants de la . Quique Setien a pris en charge le Barça en janvier jusqu'à la fin d'une misérable saison 2019-20, que le club a terminée sans trophée et après avoir été humilié 8-2 par le en quarts de finale de la , lors du final 8 à Lisbonne au mois d'août.

Le technicien de 62 ans, qui a poursuivi le club en justice, a parlé de son expérience au Camp Nou et a déclaré qu'il serait prêt à revenir au Blaugrana à l'avenir. "L'expérience a été extraordinaire", a déclaré Setien, via Marca. "C'est vrai que nous n'avons pas apprécié cette expérience comme nous aurions aimé le faire et avec cette illusion je suis parti depuis le début. Bien sûr, je retournerais à Barcelone et je ne regretterais jamais d'y être allé, pas du tout."

Setien est sans emploi depuis son limogeage par le en août. L'ancien entraîneur du Real Betis et de Las Palmas a déclaré qu'il avait besoin de temps après son limogeage. "J'ai déjà surmonté le deuil que j'ai dû endurer pour ce qui s'est passé à Barcelone", a déclaré Setien. "Mais c'est un accident, un autre que tu prends dans le cadre de ton travail."

Plus d'équipes

Le Barça toujours autant en difficulté

L'article continue ci-dessous

Setien a été remplacé comme entraîneur du FC Barcelone par le vétéran néerlandais Ronald Koeman, mais la fortune de l'équipe ne s'est pas améliorée. Barcelone est actuellement cinquième du classement de la - avec huit points de retard sur le leader de la compétition, l'Atletico Madrid - qui a également un match en moins que les Catalans, mais également huit points sur son rival, le , qui compte un match en plus.

Les Blaugrana tenteront de grimper dans le classement avec un match à domicile contre mardi, avant une période de cinq matchs à l'extérieur d'affilée contre , l' , Grenade, la (demi-finale de Supercoupe) et Elche.

Le Barça a connu un peu plus de succès dans son groupe de la Ligue des champions, se qualifiant pour la phase à élimination directe en deuxième position avec 15 points - seulement derrière la à égalité de points. L'équipe de Koeman affrontera le en huitième de finale de la compétition, un match qui verra Neymar revenir au Camp Nou avec les champions de . Le match aller se jouera à Barcelone le 16 février avant le match retour au Parc des Princes le 10 mars.