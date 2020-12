Selon Koeman, Messi veut rester au Barça

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, s'est exprimé pour calmer les doutes sur l'avenir du capitaine du club Lionel Messi

Ronald Koeman assure que Leo Messi «profite de chaque jour» au club. L'actualité de Barcelone ces derniers a été envahie par les envies de départ de Messi cette année alors que le capitaine du club cherchait à partir, bien que le Barça soit resté ferme sur son avenir l'été dernier.

Cette semaine, Messi a marqué son 644e but pour Barcelone, battant le record établi par Pelé avec Santos, pour continuer sa série remarquable au sein de son seul et unique club.

«Messi s'amuse chaque jour et est fortement impliqué à Barcelone. En principe, comme n'importe quel joueur, s'il est apte à jouer et va bien, alors il joue. Et bien sûr, Leo est plus âgé qu'avant, mais c'est toujours un joueur qui aime beaucoup être là et surtout gagner des matchs", a ainsi confié Koeman dans des des propos relayés par Marca.

«En tant qu'entraîneur, je parle à mes joueurs, et je parle aussi à Leo de cela et d'autres choses parce qu'il est aussi capitaine de l'équipe, il y a des règles et nous parlons de beaucoup de choses, pas seulement du terrain. Autrement dit, c'est le travail quotidien d'un entraîneur qui a une communication avec ses joueurs", a ajouté le coach batave.

Messi, qui fête ses 34 ans l'été prochain, est resté une star emblématique du club catalan pour lequel il a inscrit 644 buts en 749 apparitions en équipe première, dont 10 en 18 apparitions cette saison.

Alors que son avenir au-delà de la campagne actuelle semble incertain, la superstar argentine reste très influente au Blaugrana et est fondamentale pour tout succès cette saison.

L'ancien défenseur du Barça carles Puyol estime de son côté que Messi peut encore jouer trois ou quatre ans au plus haut niveau.

"Il a maintenant 33 ans et prend soin de lui-même", a déclaré Puyol à Goal, dans le cadre de la célébration par Budweiser du 644eme but record de Messi pour Barcelone.

"Il est motivé et impatient, et je pense qu'il a encore trois ou quatre ans à ce niveau s'il a la chance de ne pas avoir de blessures graves et s'il continue à jouer avec le même désir de s'améliorer et de continuer à gagner, avec cette motivation. Je pense que nous avons encore Leo pendant un moment."