Le Barça confirme une blessure à la cheville pour Messi

L'Argentin va manquer le dernier match de l'année 2020 du Barça contre Eibar en raison d'une légère blessure à la cheville.

Lionel Messi ne jouera pas ce mardi pour le dernier match du Barça cette année, contre . Avec la permission du club et de son entraîneur Ronald Koeman, l'Argentin est rentré en Amérique du sud et y restera un peu plus longtemps que les autres.

Il ne reprendra en effet l'entraînemebt qu'après cette rencontre, avec l'objectif d'être de retour pour affronter , le dimanche 3 janvier pour la journée suivante.

Le a indiqué que "le joueur de l'équipe première, Lionel Messi, termine son traitement à la cheville droite. Le joueur devrait reprendre l'entraînement après le match Barcelone-Eibar".

📋 COMUNICADO MÉDICO | Messi

El futbolista argentino está completando el tratamiento de su tobillo derecho



🔗 https://t.co/jtLWHvIPpZ pic.twitter.com/lxQpdBGHL8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2020

L'équipe du FC Barcelone avait bénéficié de quatre jours de repos après avoir battu le 3-0 à l'extérieur le 22 décembre. Clement Lenglet et Martin Braithwaite avaient marqué dans cette rencontre, avant que Messi n'alourdisse le score en inscrivant un but en milieu de seconde période.

Ce n'est que la septième victoire du FC Barcelone en championnat de la saison après 14 matches, ce qui le propulse à la cinquième place du classement, à huit points du leader, l'Atlético de Madrid, qui a également un match de retard sur lui.

Si l'avenir à court terme de Messi a été clarifié, des doutes importants subsistent quant à sa position au début de la saison prochaine.

Son contrat au Camp Nou expirera à la fin du mois de juin, et comme les Catalans ont un besoin urgent de réduire leur masse salariale, on spécule sur le fait qu'il pourrait déménager à ou au .

L'élection présidentielle du FC Barcelone, qui aura lieu vers la fin janvier, devrait être importante pour déterminer son destin, le Barca étant désireux de garder un joueur qui a connu un succès sans précédent au sein du club.

L'article continue ci-dessous

Cependant, la campagne de Messi est actuellement plus difficile. En 18 matches, toutes compétitions confondues, il a marqué 10 buts et délivré cinq passes décisives, de belles statistiques pour la plupart des joueurs, mais modestes selon les critères habituels du sextuple lauréat du Ballon d'Or.

Pendant ce temps, le reste du groupe a été soumis aux tests PCR avant la reprise, comme le veut le protocole de la . Ronald Koeman a pu compter sur un groupe large, à l'exception de Piqué, Fati et Sergi Roberto, blessés.