Cristiano ou Messi ? L’étonnant choix de Jude Bellingham !

Nouveau joueur du Real Madrid, Jude Bellingham s’est prêté à l’exercice du choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Actuellement l’homme fort du Real Madrid en ce début de saison, Jude Bellingham a fait son choix entre l’ancien de la Maison Blanche, Cristiano Ronaldo, et celui du FC Barcelone, Lionel Messi.

Un choix osé de Jude Bellingham

Samedi, le Real Madrid s’est difficilement défait de Getafe lors de la quatrième journée du championnat espagnol en s’imposant 2-1 dans le nouveau Bernabeu. Dans un match âprement disputé où les Merengue étaient menés au score dès la 11eminute de jeu avant l’égalisation de Joselu (47e), c’est finalement Jude Bellingham qui a délivré le Real Madrid en toute fin de match (90e+5).

Cette victoire (2-1) permet au Real Madrid de conserver le trône de LaLiga après quatre journées du championnat avec 12 unités au compteur. Après cette rencontre, le numéro 5 des Madrilènes a évoqué la comparaison entre Cristiano Ronaldo et son rival Lionel Messi. En effet, l’Anglais a opéré un choix entre les deux superstars, qui ont tous les deux quitté l’Europe pour laisser place aux jeunes pour concurrencer les titres.

L'article continue ci-dessous

« Pour moi, Messi est le plus fort sans aucun doute. Chaque fois que je le vois faire quelque chose, cela me fait penser qu'il n'est pas humain », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund. Très admiré à Madrid, cette réponse pourrait être très mal appréciée par supporters de la Maison Blanche pour qui Cristiano Ronaldo reste meilleur que Lionel Messi.

Bellingham égale un record de CR7

Nouvellement recruté par le Real Madrid, le milieu de terrain des Three Lions vit un très bon début de saison chez Los Blancos. L’ancien du Borussia Dortmund n’éprouve pas de la peine à s’acclimater le championnat espagnol. Puisque le joueur fait vibrer les stades à chaque match.

En effet, ce samedi, Jude Bellingham inscrivait son cinquième but en Liga avec le Real Madrid en ce début de saison. C’est sa cinquième réalisation en quatre matchs avec les vice-champions d’Espagne. Avec cela, l’Anglais égale un record détenu par la légende vivante du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Car le milieu de terrain devient, avec ce but, le deuxième joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer à chacun de ses 4 premiers matchs de Liga.

Le milieu de terrain madrilène est bien parti pour la course du meilleur buteur du championnat espagnol. Il est aux commandes en ce moment avec ses cinq réalisations. Il devance le joueur de l’Atlético Madrid, Alvaro Morata, le joueur du Bétis, Willian José, et l’ancien de la Maison Blanche actuellement à Sociedad, Take Kubo, qui comptent respectivement trois buts chacun.