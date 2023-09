C’est le régal pour Lionel Messi aux Etats-Unis d’Amérique. L’Argentin a une fois encore fait parler son nom avec de très bonnes performances.

Aux Etats-Unis, Lionel Messi vit un début de saison des plus réussis avec son nouveau club, Inter Miami. Cette nuit, le capitaine de l’Albiceleste et de sa nouvelle formation américaine a encore brillé. L’ancien du Paris Saint-Germain a été double décisif, contribuant à la victoire (1-3) de l’Inter Miami contre le Los Angeles FC.

Messi pas buteur, mais fait gagner Miami

Cette nuit, Lionel Messi et les siens étaient en déplacement au Banc of California Stadium pour affronter le Los Angeles FC en championnat. A l’occasion, les visiteurs ont pris le dessus sur le club champion en titre de la MLS en s’imposant 1-3 grâce à une double passe décisive de Lionel Messi.

Facundo Farias (14e) a ouvert le score et donné l’avantage à l’Inter Miami à la pause. Quelques minutes après le retour des vestiaires, les visiteurs doublent la mise. Et là, c’est Lionel Messi qui délivre le but du 0-2 à Jordi Alba (51e). A sept minutes de la fin du temps règlementaire, l’ancien parisien se montre une nouvelle fois décisif. Alors qu’il conduit la balle depuis le rond central, mais gêné par la défense adverse, le septuple Ballon d’Or juge bon de servir Leonardo Campana, qui est libre. Ce dernier corse l’addition (83e) pour l’Inter Miami. Mais le Los Angeles FC sauve l’honneur (90e) grâce à la réduction du score de Ryan Hollingshead.

Lionel Messi et l’Inter Miami stagnent à la 14e place de la conférence Est avec 25 points en autant de matchs joués. Le club compte deux matchs en retard et est à 8 points de la 9e place, qualificative pour les play-offs.

L’ancien du PSG est bien physiquement à Miami

Interrogé en zone mixte après la victoire (1-3), la légende vivante du FC Barcelone s’est prononcée sur son état physique. Celui qui a quitté le Paris Saint-Germain cet été, se dit bien se sentir physiquement pour encore être sur les terrains de football pendant un bon moment. Il entend faire le nécessaire pour aider le club à faire montre d’une bonne performance.

"Je me sens bien physiquement (…) Grâce à Dieu, je peux continuer à jouer et à aider l'équipe d'une façon ou d'une autre, et j'espère que nous allons continuer dans cette dynamique", a-t-il déclaré.