Barça, Xavi provoque la crise dans le vestiaire

Le vestiaire du Barça est entré en crise après les rumeurs de départ de Xavi.

C’est une énorme bombe qui a été lancée en Catalogne ces derniers jours. Alors qu’il était revenu sur sa décision de partir en fin de saison, Xavi devrait finalement quitter le Barça. Le technicien blaugrana devrait être viré par la direction catalane à en croire les médias catalans. Une information qui serait en train de plomber l’ambiance dans le vestiaire du FC Barcelone.

Revirement de situation pour Xavi

C’est une saison à oublier pour le Barça. Le club catalan va finir cette campagne sans trophée après avoir perdu tous les titres y compris la Liga. La saison en demi-teinte du FC Barcelone avait amené Xavi à annoncer son départ en fin de saison en début d’année. Mais le technicien catalan est revenu sur sa décision il y a quelques semaines et a accepté de prolonger son contrat.

Sauf que ces dernières heures, la presse catalane a annoncé un énorme revirement de situation avec un départ de Xavi qui serait désormais d’actualité. La direction blaugrana aurait penserait à se séparer de la légende du Barça après une sortie jugée trop critique envers le club. Cependant, cette situation risque de créer d’autres problèmes encore plus graves.

Le vestiaire du Barça prêt à exploser

Xavi a récemment déclaré que le Barça n’était suffisamment armé sur le plan financier pour lutter avec ses rivaux dont le Real Madrid. Une sortie jugée osée par le club qui aurait donc pris la décision de virer le champion du monde 2010. Une nouvelle qui a pris les joueurs au dépourvu alors que ces derniers avaient milité pour que Xavi reste au club. En plus de cela, plusieurs cadres du vestiaire ne seraient pas en de bons termes avec la direction du Barça non plus.

Il s’agit entre autres de Robert Lewandowski et de Joao Cancelo dont les avenirs sont encore incertains. Outre ces deux, Ronald Araujo également ne serait pas sur la même longueur d’onde avec les dirigeants notamment sur son salaire. Toutefois, la situation devrait s’apaiser après que Xavi a assuré plus tôt dans la journée avoir toujours la confiance de la direction. « Je comprends les questions et l'inquiétude, mais je suis calme. La confiance du président et de Deco est intacte », a confié l’entraineur catalan en conférence de presse.