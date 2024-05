Barça, la mise au point de Xavi sur son avenir

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a évoqué son avenir sur le banc du club catalan, samedi.

Le Barça affronte le Rayo Vallecano dimanche, à l’occasion de la 37e journée de Liga. En prélude à cette rencontre, Xavi était présent en conférence de presse, ce samedi. Le technicien espagnol a profité de l’occasion pour évoquer son avenir sur le banc du club catalan, lui qui est annoncé sur le départ ces derniers jours.

Annoncé sur le départ, Xavi pense à la saison prochaine du Barça

C’est la confusion totale en Catalogne ces derniers jours. La presse espagnole révélait ces dernières heures que Xavi devrait finalement quitter le Barça en fin de saison et de surcroît, contre son gré. Selon les médias catalans, le technicien catalan devrait être viré par le club après s’être mis les dirigeants à dos suite à une sortie peu apprécié par la direction.

Getty images

Pourtant, Xavi avait accepté de prolonger il y a seulement quelques semaines en revenant sur sa décision de démissionner au terme de la saison. Cependant, si ce revirement de situation continue de faire parler, Xavi quant à lui, ne pense qu’à la saison prochaine où il compte mieux réussir. « L'année prochaine, nous pouvons mieux concourir que celle-ci. J'ai le désir, l'enthousiasme et l'ambition intactes », a déclaré le coach du Barça face aux médias.

Xavi a toujours la confiance de la direction du Barça

La nouvelle sur le probable limogeage de Xavi est tombée après une sortie jugée trop osée de l’entraineur espagnol. L’ancien milieu de terrain du Barça avait notamment déclaré que le club blaugrana était actuellement moins armé financièrement pour lutter avec ses rivaux dont le Real Madrid. Un diagnostic pourtant juste qui aurait provoqué la colère de Joan Laporta et de Deco selon les médias catalans.

Ces derniers auraient donc décidé de se séparer finalement de la légende espagnole. Mais de son côté, Xavi clame haut et fort que le président et le directeur sportif ont toujours confiance en lui. « Je comprends les questions et l'inquiétude, mais je suis calme. La confiance du président et de Deco est intacte », a assuré le champion du monde 2010.