Barça, la promesse hallucinante de Laporta à Hansi Flick

Le président du Barça, Joan Laporta, a fait une grande promesse à Hansi Flick avant son arrivée au club.

Le banc du Barça sera germanisé la saison prochaine. A moins d’un nouveau rebondissement, Hansi Flick sera le prochain entraineur du club catalan. Le technicien allemand va succéder à Xavi après le limogeage de ce dernier, vendredi. L’ancien coach du Bayern essaie même déjà d’ajouter sa touche bien avant l’officialisation de son arrivée. Hansi Flick aurait même reçu une énorme promesse du président barcelonais, Joan Laporta, dans ce sens.

Adieu Xavi, Bienvenue Hansi Flick

Xavi ne sera plus sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Quelques semaines seulement après avoir accepté de rester, le technicien catalan a été licencié vendredi suite à des désaccords avec la direction du Barça. « Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a informé ce midi Xavi Hernández qu'il ne continuerait pas à entraîner l'équipe première lors de la saison 2024-25. La réunion a eu lieu au Centre sportif Joan Gamper en présence du vice-président sportif, Rafa Yuste, et du directeur sportif, Anderson Luís de Souza, Deco, ainsi que des assistants de Xavi, Òscar Hernández et Sergio Alegre », a annoncé le club blaugrana, vendredi. Xavi va donc diriger son dernier match avec le Barça contre Séville ce dimanche avant de laisser place à Hansi Flick.

La promesse surprenante de Laporta à Hansi Flick

Le Barça n’attend que la fin de la saison en Liga et le départ de Xavi pour annoncer l’arrivée de Hansi Flick. Ce dernier arrive en Catalogne avec une philosophie différente et aura logiquement besoin d’avoir des joueurs qui correspondent à son style de jeu. Plutôt dans la journée, les médias évoquaient un intérêt du Barça pour Luis Diaz alors que le club azulgrana est toujours dans le rouge financièrement. Cependant, l’ailier colombien pourrait bien atterrir en Catalogne après la promesse de Joan Laporta à Hansi Flick.

L'article continue ci-dessous

Getty images

A en croire Sport, repris par Onze Mondial, le président du Barça aurait promis à l’Allemand que le club va retrouver un équilibre financier en revenant notamment à une situation tout à fait normale dans le cadre du fair-play financier. Le média indique ensuite qu’une grosse vente suffirait au Barça pour retrouver une santé financière. Hansi Flick serait d’ailleurs partant pour cette solution alors que des joueurs comme Raphinha, Frenkie de Jong ou encore Ronald Araujo ne sont plus intransférables.