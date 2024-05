Barça, le message poignant de Xavi après son éviction

L’entraineur du Barça, Xavi, a adressé un message émouvant aux fans quelques heures après l’annonce de son départ par le club.

C’est la bombe de la journée en Espagne. Le Barça a annoncé dans l’après-midi de ce vendredi, le départ de Xavi. Le technicien catalan est limogé après les derniers désaccords avec la direction blaugrana. Quelques heures après l’annonce de son éviction, Xavi est sorti du silence avec un message poignant à l’endroit des supporters barcelonais.

Le Barça vire Xavi

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la sentence est finalement tombée ce vendredi. Xavi était sur la sellette depuis une sortie jugée trop critique envers le club. Alors qu’il avait pourtant décidé de rester suite à sa première décision de partir, l’ancien milieu de terrain du Barça a finalement été limogé.

« Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a informé ce midi Xavi Hernández qu'il ne continuerait pas à entraîner l'équipe première lors de la saison 2024-25. La réunion a eu lieu au Centre sportif Joan Gamper en présence du vice-président sportif, Rafa Yuste, et du directeur sportif, Anderson Luís de Souza, Deco, ainsi que des assistants de Xavi, Òscar Hernández et Sergio Alegre », a annoncé le club catalan dans un communiqué officiel.

Les adieux émouvants de Xavi au Barça

La confiance affichée par Xavi Hernandez dans les médias ces derniers jours n’aura finalement servi à grand-chose. Mais l’ancien coach d’Al-Sadd n’a pas le temps de se morfondre sur son sort. Quelques heures après son éviction, le futur ex-entraineur du Barça (il dirigera son dernier match dimanche contre Séville), a adressé un message d’adieu aux fans du club catalan.

« Chers Culés. Dimanche mon aventure sur le banc du Barça va prendre fin. Ce n'est jamais facile de quitter le club de sa vie, mais je suis très fier, après deux ans et demi à la tête d'un vestiaire qui a été comme une deuxième famille. Je tiens à remercier les fans pour le soutien et l'affection, qui ont toujours été à mes côtés et m'ont montré le même amour à tout moment que dans mon stade de football. À partir de dimanche, je serai un culer de plus dans les gradins, soit maintenant au stade olympique ou dans quelques mois au Camp Nou. Parce qu'avant d'être joueur ou entraîneur je suis fan de Barcelone et je veux que le meilleur pour le club de ma vie, dont je serai toujours à la disposition. J'ai travaillé avec un super groupe de joueurs et un personnel génial. Grâce à eux tous, nous avons atteint les objectifs proposés, en gagnant l'année dernière la Liga et la Supercoupe. Cette saison, les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions, mais nous avons laissé tomber et contribué à faire grandir une nouvelle génération de jeunes footballeurs de La Masia qui inspirent tous les fans de Barcelone. Merci beaucoup à tous. Aux fans, aux joueurs, au staff, aux employés du club, au président, au conseil d'administration, aux directeurs sportifs, aux médias et à tous ceux avec qui j'ai partagé le parcours au cours de ces deux saisons et demie. Je souhaite le meilleur au club que je tiens dans mon cœur. Visca el Barça », a écrit le champion du monde 2010 sur son compte Instagram.