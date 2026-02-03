Mercato : les chiffres fous de l’OM, hyperactif cet hiver !

Transferts définitifs :Robinio Vaz (AS Rome, 25 M€), Darryl Bakola (Sassuolo, 10 M€) et Ismaël Koné (Sassuolo, 10 M€).

Prêts avec options d’achat :Angel Gomes (Wolverhampton, 1 M€, option d’achat à 7 M€), Neal Maupay (FC Séville, OA à 7 M€) et Ulisses Garcia (Sassuolo, OA à 4 M€).

Fin de prêt :Matt O'Riley (Brighton).

Départs libres :Pol Lirola et Ruben Blanco.