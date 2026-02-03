Goal.com
FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : les chiffres fous de l’OM, hyperactif cet hiver !

Plusieurs départs, des arrivées, des millions en jeu : l’OM a encore frappé fort cet hiver. Et ce n’est pas un hasard.

Depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille vit ses mercatos à un rythme effréné. L’hiver n’a pas échappé à la règle, avec des choix forts, assumés et chiffrés.

  • Pablo Longoria MarseilleGetty

    Longoria, une méthode installée depuis 2021

    Depuis le mercato estival 2021 et l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille, le club phocéen affiche une activité rarement vue en France. Chaque fenêtre devient un chantier. L’hiver 2026 n’a fait que confirmer cette tendance. Marseille a encore bougé dans tous les sens, sans jamais lever le pied, fidèle à une politique de renouvellement constant de son effectif.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    Un dégraissage massif en plein hiver

    Durant ce mercato hivernal, l’OM a réduit la voilure de façon spectaculaire. Neuf joueurs ont quitté la Canebière, sous différentes formes. Selon les informations de L’Equipe, ce total égale le record de l’ère Longoria pour un mercato d’hiver, déjà atteint la saison précédente. Aucune autre équipe de Ligue 1 n’a autant modifié son groupe sur cette période.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Les joueurs qui ont quitté Marseille cet hiver

    Transferts définitifs :Robinio Vaz (AS Rome, 25 M€), Darryl Bakola (Sassuolo, 10 M€) et Ismaël Koné (Sassuolo, 10 M€).

    Prêts avec options d’achat :Angel Gomes (Wolverhampton, 1 M€, option d’achat à 7 M€), Neal Maupay (FC Séville, OA à 7 M€) et Ulisses Garcia (Sassuolo, OA à 4 M€).

    Fin de prêt :Matt O'Riley (Brighton).

    Départs libres :Pol Lirola et Ruben Blanco.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    Quatre renforts ciblés pour rééquilibrer l’effectif

    Dans le sens inverse, le club du Sud de la France n’est pas resté immobile. Quatre joueurs ont rejoint l’OM cet hiver. Tochukwu Nnadi, Quinten Timber et Himad Abdelli ont signé définitivement, tandis qu’Ethan Nwaneri a débarqué sous la forme d’un prêt payant. Seul l’Olympique Lyonnais a fait mieux en volume, mais Martin Satriano n’a fait que passer avant de filer à Getafe.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MARSEILLEAFP

    Les joueurs qui ont rejoint Marseille cet hiver

    Transferts définitifs :Tochukwu Nnadi (Zulte-Waregem, 6 M€), Quinten Timber (Feyenoord, 4,5 M€), Himad Abdelli (Angers, 2,75 M€).

    Prêt sans option d'achat : Ethan Nwaneri (Arsenal, 1,5 M€).

  • FBL-EUR-C1-TRAINING-OMAFP

    Un bilan financier très largement positif

    Sur le plan comptable, le calcul reste limpide. L’Olympique de Marseille a déboursé environ 14,75 millions d’euros, tout en encaissant près de 46 millions grâce aux différents départs. Résultat : un solde positif estimé à 31,25 millions d’euros. Une preuve supplémentaire que l’OM sait vendre autant qu’il recrute.

