Depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille vit ses mercatos à un rythme effréné. L’hiver n’a pas échappé à la règle, avec des choix forts, assumés et chiffrés.
Mercato : les chiffres fous de l’OM, hyperactif cet hiver !
Longoria, une méthode installée depuis 2021
Depuis le mercato estival 2021 et l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille, le club phocéen affiche une activité rarement vue en France. Chaque fenêtre devient un chantier. L’hiver 2026 n’a fait que confirmer cette tendance. Marseille a encore bougé dans tous les sens, sans jamais lever le pied, fidèle à une politique de renouvellement constant de son effectif.
Un dégraissage massif en plein hiver
Durant ce mercato hivernal, l’OM a réduit la voilure de façon spectaculaire. Neuf joueurs ont quitté la Canebière, sous différentes formes. Selon les informations de L’Equipe, ce total égale le record de l’ère Longoria pour un mercato d’hiver, déjà atteint la saison précédente. Aucune autre équipe de Ligue 1 n’a autant modifié son groupe sur cette période.
Les joueurs qui ont quitté Marseille cet hiver
Transferts définitifs :Robinio Vaz (AS Rome, 25 M€), Darryl Bakola (Sassuolo, 10 M€) et Ismaël Koné (Sassuolo, 10 M€).
Prêts avec options d’achat :Angel Gomes (Wolverhampton, 1 M€, option d’achat à 7 M€), Neal Maupay (FC Séville, OA à 7 M€) et Ulisses Garcia (Sassuolo, OA à 4 M€).
Fin de prêt :Matt O'Riley (Brighton).
Départs libres :Pol Lirola et Ruben Blanco.
Quatre renforts ciblés pour rééquilibrer l’effectif
Dans le sens inverse, le club du Sud de la France n’est pas resté immobile. Quatre joueurs ont rejoint l’OM cet hiver. Tochukwu Nnadi, Quinten Timber et Himad Abdelli ont signé définitivement, tandis qu’Ethan Nwaneri a débarqué sous la forme d’un prêt payant. Seul l’Olympique Lyonnais a fait mieux en volume, mais Martin Satriano n’a fait que passer avant de filer à Getafe.
Les joueurs qui ont rejoint Marseille cet hiver
Transferts définitifs :Tochukwu Nnadi (Zulte-Waregem, 6 M€), Quinten Timber (Feyenoord, 4,5 M€), Himad Abdelli (Angers, 2,75 M€).
Prêt sans option d'achat : Ethan Nwaneri (Arsenal, 1,5 M€).
Un bilan financier très largement positif
Sur le plan comptable, le calcul reste limpide. L’Olympique de Marseille a déboursé environ 14,75 millions d’euros, tout en encaissant près de 46 millions grâce aux différents départs. Résultat : un solde positif estimé à 31,25 millions d’euros. Une preuve supplémentaire que l’OM sait vendre autant qu’il recrute.