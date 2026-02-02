L’histoire entre l’Olympique de Marseille et Ismaël Koné touche à sa fin, et elle pourrait bien laisser un sourire aux dirigeants marseillais. Prêté par l’OM à Sassuolo, l’international canadien de 23 ans s’est totalement relancé en Serie A. Dans un contexte où Sassuolo cherchait à sécuriser son milieu de terrain, le joueur a enchaîné les performances solides, au point de transformer ce prêt en véritable succès économique pour l’OM, longtemps critiqué pour ce recrutement jugé décevant.
Mercato, l'OM touche le jackpot pour un flop
- Getty Images Sport
Sassuolo lève l’option d’achat d’Ismaël Koné, une aubaine pour l’OM
En Italie, sous les couleurs de Sassuolo, Ismaël Koné a inscrit 4 buts en 20 rencontres de Serie A. Une efficacité qui a convaincu les dirigeants de Sassuolo de lever son option d’achat, comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano, cité par Foot Mercato. Pour l’OM, souvent pointé du doigt sur sa gestion des dossiers sortants, ce dossier prend désormais une tournure bien plus favorable, alors que Sassuolo se montre prêt à investir.
Recruté par l’OM pour 12 millions d’euros en provenance de Watford à l’été 2024, Ismaël Koné n’aura finalement disputé que 9 matches sous le maillot marseillais, avant un prêt peu concluant à Rennes, puis son envol à Sassuolo. Pourtant, grâce à cette option d’achat fixée à 13 millions d’euros, l’OM va non seulement récupérer sa mise, mais aussi engranger un bénéfice d’environ un million d’euros. Une rare bonne nouvelle financière dans un mercato souvent délicat à Marseille.
- AFP
L’OM envoie aussi Ulisses Garcia à Sassuolo
Ce mouvement entre l’OM et Sassuolo ne s’arrête pas là. Apparu seulement à quatre reprises en Ligue 1 cette saison, Ulisses Garcia va lui aussi terminer l’exercice en Italie. L’OM a officialisé son prêt à Sassuolo pour la deuxième partie de championnat, avec une option d’achat estimée à 3 millions d’euros.
Le club phocéen a communiqué sans détour : « Le latéral gauche est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à Sassuolo. Bonne chance Ulisses Garcia ». Deux dossiers, un même partenaire italien, et au final, un mercato où l’OM pourrait bien avoir transformé un flop en véritable jackpot.