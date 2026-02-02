Mercato, l'OM touche le jackpot pour un flop

En Italie, sous les couleurs de Sassuolo, Ismaël Koné a inscrit 4 buts en 20 rencontres de Serie A. Une efficacité qui a convaincu les dirigeants de Sassuolo de lever son option d’achat, comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano, cité par Foot Mercato. Pour l’OM, souvent pointé du doigt sur sa gestion des dossiers sortants, ce dossier prend désormais une tournure bien plus favorable, alors que Sassuolo se montre prêt à investir.

Recruté par l’OM pour 12 millions d’euros en provenance de Watford à l’été 2024, Ismaël Koné n’aura finalement disputé que 9 matches sous le maillot marseillais, avant un prêt peu concluant à Rennes, puis son envol à Sassuolo. Pourtant, grâce à cette option d’achat fixée à 13 millions d’euros, l’OM va non seulement récupérer sa mise, mais aussi engranger un bénéfice d’environ un million d’euros. Une rare bonne nouvelle financière dans un mercato souvent délicat à Marseille.