Ligue 1, l'OM officialise Himad Abdelli (Officiel)

L’attente aura été longue, parfois pesante, mais le dossier a finalement connu son épilogue. Ce lundi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’Himad Abdelli en provenance du SCO Angers. Courtisé depuis plusieurs semaines, le milieu offensif international algérien rejoint l’OM dans un contexte sportif délicat, avec la mission claire d’apporter créativité et constance à un collectif en quête de renouveau. Pour les dirigeants marseillais, ce recrutement symbolise une volonté affirmée de repartir de l’avant après un mois de janvier particulièrement agité.

L’OM rafle la mise pour Himad Abdelli

Le nom d’Himad Abdelli circulait depuis longtemps sur la Canebière. En fin de contrat en juin prochain avec Angers, Himad Abdelli représentait une opportunité de marché identifiée très tôt par l’OM, tout comme par d’autres formations de Ligue 1. Régulier depuis le début de la saison, Himad Abdelli s’est imposé comme un cadre du SCO avec 13 apparitions en championnat et 2 buts inscrits. Des performances qui ont convaincu l’état-major marseillais de passer rapidement à l’action pour sécuriser ce profil polyvalent et déjà aguerri à l’élite.

Dès les premiers contacts, Himad Abdelli n’a jamais caché son intérêt pour le projet de l’OM. Malgré plusieurs sollicitations, le joueur avait clairement fait savoir qu’il privilégiait la destination marseillaise. Une première offre, estimée à environ 2 millions d’euros, accompagnée de bonus et d’un pourcentage à la revente, avait toutefois été repoussée par Angers, jugeant la proposition insuffisante. Cette situation avait plongé le dossier Himad Abdelli dans une phase de blocage, au point de pousser le SCO à se passer de son joueur lors de plusieurs rencontres.

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, les discussions ont finalement repris entre l’OM et Angers. Himad Abdelli, déjà d’accord avec le club phocéen, a alors insisté en interne pour débloquer la situation. Un terrain d’entente a été trouvé autour d’un transfert estimé à 2,5 millions d’euros. Désormais officiel, Himad Abdelli portera le numéro 8 sous le maillot olympien et s’apprête à relever un nouveau défi dans sa carrière. L’OM espère que l’apport d’Himad Abdelli marquera un tournant dans sa saison et insufflera une dynamique plus positive.