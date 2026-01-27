OFFICIEL - Neal Maupay file à Séville

En difficulté dans la hiérarchie offensive de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a vu son avenir s’éclaircir à une semaine de la clôture du mercato hivernal. Peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison 2025-2026, Neal Maupay ne comptait que trois apparitions toutes compétitions confondues, dont deux en Coupe de France, avec un seul but inscrit. Une situation qui a contraint l’attaquant français à accepter l’idée d’un départ cet hiver.

L’OM cède Neal Maupay à Séville

Dans un effectif marseillais en pleine réorganisation après plusieurs arrivées majeures, la direction phocéenne devait également alléger son groupe. La situation de Neal Maupay, en manque de continuité et de confiance, a donc rapidement été identifiée comme prioritaire à régler. Courtisé par plusieurs clubs, Neal Maupay va finalement rebondir en Liga. Le Séville FC a officialisé l’accord conclu avec l’OM, ce mardi.

« Le FC Séville et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant franco-argentin Neal Maupay jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat », a annoncé le club andalou dans son communiqué. Un compromis trouvé après de longues discussions, Marseille privilégiant initialement un transfert sec. Pour Neal Maupay, passé par Everton, Brighton et Brentford, ce nouveau championnat représente une opportunité immédiate de relance dans un club espagnol en quête d’efficacité offensive pour sécuriser son maintien.