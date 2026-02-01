Mercato OM, les coulisses du contrat d'Angel Gomes à Wolverhampton

Arrivé libre après un passage remarqué à Lille, Angel Gomes devait incarner une pièce maîtresse du nouveau projet marseillais. Polyvalent, capable d’évoluer dans un double pivot ou plus haut sur le terrain, Angel Gomes présentait un profil apprécié sur le papier par Roberto De Zerbi. Mais sur le terrain, la mayonnaise n’a jamais pris. Utilisé par intermittence, Angel Gomes n’a pas réussi à s’imposer durablement dans un milieu de terrain en perpétuelle recomposition.

La situation d’Angel Gomes s’est encore compliquée au fil de l’automne. À partir du mois de décembre, le joueur de 25 ans a quasiment disparu des plans, n’étant titularisé qu’à deux reprises, uniquement en Coupe de France. Dans le même temps, l’OM a renforcé son entrejeu, densifiant encore la concurrence et réduisant mécaniquement les perspectives d’Angel Gomes.