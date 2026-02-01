L’histoire semblait devoir s’écrire autrement. Recruté l’été dernier avec l’étiquette d’un cadre technique confirmé de Ligue 1, Angel Gomes n’a jamais réellement trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. À mesure que les semaines ont passé, le milieu anglais a glissé hors de la rotation, jusqu’à devenir un candidat naturel au départ lors de ce mercato hivernal. Aujourd’hui, Angel Gomes est tout proche d’un retour en Premier League, où Wolverhampton s’est activé pour boucler son arrivée.
Mercato OM, les coulisses du contrat d'Angel Gomes à Wolverhampton
- Getty Images
Une intégration manquée à Marseille pour Angel Gomes
Arrivé libre après un passage remarqué à Lille, Angel Gomes devait incarner une pièce maîtresse du nouveau projet marseillais. Polyvalent, capable d’évoluer dans un double pivot ou plus haut sur le terrain, Angel Gomes présentait un profil apprécié sur le papier par Roberto De Zerbi. Mais sur le terrain, la mayonnaise n’a jamais pris. Utilisé par intermittence, Angel Gomes n’a pas réussi à s’imposer durablement dans un milieu de terrain en perpétuelle recomposition.
La situation d’Angel Gomes s’est encore compliquée au fil de l’automne. À partir du mois de décembre, le joueur de 25 ans a quasiment disparu des plans, n’étant titularisé qu’à deux reprises, uniquement en Coupe de France. Dans le même temps, l’OM a renforcé son entrejeu, densifiant encore la concurrence et réduisant mécaniquement les perspectives d’Angel Gomes.
- AFP
Angel Gomes poussé à la sortie par l’OM
L’hiver marseillais a définitivement scellé le sort d’Angel Gomes. Les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri ont rebattu les cartes dans l’entrejeu, confirmant que le club phocéen cherchait d’autres solutions pour structurer son milieu. Dans ce contexte, Angel Gomes est apparu comme l’un des éléments les plus exposés à un départ, d’autant que la direction n’a jamais fermé la porte à une sortie anticipée.
Dès le mois de décembre, l’OM avait fait savoir en interne qu’un transfert d’Angel Gomes était envisageable en cas d’opportunité crédible. Cette ouverture a rapidement trouvé un écho en Angleterre, où la situation sportive de Wolverhampton a accéléré les discussions autour d’Angel Gomes.
- AFP
Wolverhampton a trouvé un accord avec l’OM pour Angel Gomes
En grande difficulté en Premier League et engagé dans une lutte acharnée pour le maintien, Wolverhampton a identifié Angel Gomes comme une solution immédiate pour renforcer son milieu de terrain. Le club anglais, lanterne rouge du championnat, cherchait un joueur capable d’apporter maîtrise technique et expérience du haut niveau. Angel Gomes, déjà international anglais depuis 2024, cochait plusieurs cases.
Les négociations se sont déroulées rapidement. Selon Foot Mercato, Wolverhampton et l’OM ont trouvé un accord de principe pour le transfert temporaire d’Angel Gomes. Le dossier a été facilité par la volonté commune des différentes parties de trouver une issue rapide avant la clôture du mercato hivernal.
- AFP
Les détails financiers du prêt d’Angel Gomes à Wolverhampton
Dans les faits, Angel Gomes devrait rejoindre Wolverhampton sous la forme d’un prêt payant estimé à un million d’euros. L’accord inclurait également une option d’achat fixée autour de 7 millions d’euros, un montant jugé raisonnable par les Wolves compte tenu de la situation contractuelle et sportive d’Angel Gomes.
Ce renfort était devenu prioritaire pour Wolverhampton après le départ de Marshall Munetsi, prêté au Paris FC, et alors que Jean-Ricner Bellegarde fait l’objet de convoitises insistantes, notamment en provenance de Besiktas. Angel Gomes arrive donc dans un contexte où du temps de jeu pourrait rapidement lui être offert, un élément déterminant dans son choix. Pour Angel Gomes, ce retour en Angleterre ressemble à une tentative de relance stratégique. Après une expérience marseillaise frustrante, le milieu formé à Manchester United entend retrouver de la continuité outre-Manche.