Mercato OM, Darryl Bakola file en Serie A (Officiel)

L’avenir de Darryl Bakola s’écrit désormais loin de la Canebière. Considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de la formation marseillaise, Darryl Bakola quitte l’Olympique de Marseille pour franchir un cap à l’étranger. Dans un mercato où le club phocéen cherche à rééquilibrer ses comptes tout en valorisant ses jeunes talents, le dossier Darryl Bakola a rapidement trouvé une issue. Depuis plusieurs jours, les discussions étaient bien engagées et la tendance se confirmait : Darryl Bakola allait découvrir la Serie A, un championnat réputé pour sa rigueur tactique et sa capacité à faire mûrir les jeunes milieux de terrain.

Darryl Bakola quitte l’OM et rejoint Sassuolo

Formé à l’OM depuis son arrivée en 2022 en provenance du Red Star FC, Darryl Bakola avait progressivement gagné du temps de jeu cette saison. À seulement 18 ans, Darryl Bakola a disputé 12 matches avec le maillot blanc, attirant l’attention de clubs étrangers séduits par son volume de jeu et sa maturité précoce. L’OM et Darryl Bakola ont ainsi acté un départ qui s’inscrit dans une logique de progression sportive autant que dans une stratégie économique assumée.

Ce lundi, l’OM a officialisé le transfert de Darryl Bakola vers l’US Sassuolo Calcio, pour un montant estimé à environ 10 millions d’euros. Dans son communiqué, le club phocéen précise : « Le milieu de terrain, Darryl Bakola, est transféré à l’US Sassuolo Calcio. Arrivé au centre de formation de l’Olympique de Marseille en 2022, en provenance du Red Star FC, le milieu de terrain, Darryl Bakola, est transféré à l’US Sassuolo Calcio. Cette saison, Darryl Bakola a disputé 12 matchs avec le maillot blanc ». Une nouvelle étape majeure dans la jeune carrière de Darryl Bakola, qui tentera désormais de s’imposer en Serie A tout en laissant à l’OM le sentiment d’avoir valorisé l’un de ses espoirs.