OFFICIEL : l’OM libère un autre indésirable

L’Olympique de Marseille continue son grand ménage. Après plusieurs semaines de mise à l’écart, un joueur jugé indésirable quitte officiellement la Canebière, confirmant la volonté du club de remodeler son effectif.

Le club phocéen a acté ce départ sans surprise. Ruben Blanco n’est plus un joueur de l’OM. Arrivé à Marseille à l’été 2022, le gardien espagnol quitte le club librement, malgré un contrat qui courait encore jusqu’en 2027. Une séparation qui illustre les choix tranchés opérés ces derniers mois par la direction et par Roberto De Zerbi.