Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL : l’OM libère un autre indésirable

Un dossier discret, une annonce sans détour et une page qui se tourne à Marseille.

L’Olympique de Marseille continue son grand ménage. Après plusieurs semaines de mise à l’écart, un joueur jugé indésirable quitte officiellement la Canebière, confirmant la volonté du club de remodeler son effectif.

Le club phocéen a acté ce départ sans surprise. Ruben Blanco n’est plus un joueur de l’OM. Arrivé à Marseille à l’été 2022, le gardien espagnol quitte le club librement, malgré un contrat qui courait encore jusqu’en 2027. Une séparation qui illustre les choix tranchés opérés ces derniers mois par la direction et par Roberto De Zerbi.

  FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-REIMS

    Une arrivée pleine d’espoirs, une greffe jamais prise

    Lorsque Ruben Blanco pose ses valises à Marseille, il arrive en provenance du Celta Vigo sous la forme d’un prêt. L’objectif se montre clair à l’époque : apporter de l’expérience, créer une vraie concurrence au poste de gardien et sécuriser un secteur jugé sensible.

    Un an plus tard, l’OM décide de lever l’option et d’en faire un joueur à part entière de l’effectif olympien. Pourtant, au fil des mois, la hiérarchie ne bascule jamais vraiment en sa faveur. Le portier de 30 ans enchaîne les périodes sur le banc, sans réussir à s’installer durablement comme un choix numéro un.

  Sunderland v Olympique Marseille - Pre-Season Friendly

    Un départ officialisé sans ambiguïté

    Ce lundi, la séparation a pris un caractère officiel. Ruben Blanco l’a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux, avant que le club ne confirme l’information sur son site internet. Dans un communiqué sobre, l’OM a tenu à saluer son désormais ancien joueur :

    « Le portier espagnol quitte les rangs olympiens. Arrivé à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avant de rejoindre officiellement l’OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l’Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demie passées sous le maillot marseillais. Bonne continuation, Rubén ! », peut-on lire.

    Une sortie sans polémique, mais qui traduit une situation figée depuis plusieurs mois.

  FBL-FRA-LIGUE1-LYON-MARSEILLE

    De Zerbi tranche, l’OM avance

    Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, Ruben Blanco faisait partie des joueurs invités à se trouver un point de chute. Sa libération permet désormais à l’OM d’alléger sa masse salariale et de poursuivre sa réorganisation, notamment au poste de gardien, un chantier clé du projet sportif actuel. Blanco a de la cote en Espagne, son pays natal, où Grenade lui fait les yeux doux.

    Ce départ s’inscrit dans une dynamique plus large. Dimanche déjà, le club avait acté le transfert de Pol Lirola vers le Hellas Vérone. La question se pose désormais avec insistance sur la Canebière : qui sera le prochain à quitter Marseille ?

