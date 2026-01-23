Mercato : 5 choses que vous ne savez pas sur Ethan Nwaneri, la nouvelle recrue de l'OM

Le premier fait marquant de la carrière d’Ethan Nwaneri remonte à septembre 2022, lors d’un déplacement d’Arsenal à Brentford. Ce jour-là, Mikel Arteta fait entrer Ethan Nwaneri à quelques minutes du terme de la rencontre. À 15 ans et 181 jours, Ethan Nwaneri devient alors le plus jeune joueur de l’histoire à évoluer en Premier League. Un record symbolique, mais loin d’être anecdotique pour ceux qui suivent depuis longtemps le parcours du joueur formé à Hale End.

Milieu offensif de formation, Ethan Nwaneri s’est rapidement distingué dans les catégories jeunes par une avance technique et physique notable. Considéré très tôt comme un diamant brut, Ethan Nwaneri est intégré progressivement au projet d’Arsenal, avec une gestion minutieuse de son développement entre 2022 et 2024.