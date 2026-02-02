Le mercato marseillais s’accélère brusquement. En ce début de semaine, l’Olympique de Marseille a accueilli deux renforts attendus, symboles d’un virage assumé par la direction sportive à quelques heures de la clôture du marché.
Les premières impressions d’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, arrivés à Marseille
- AFP
L’OM accélère et accueille deux renforts
Lundi matin, l’aviation générale de Marignane a connu une animation particulière. L’Olympique de Marseille a vu débarquer coup sur coup deux joueurs destinés à renforcer l’entrejeu. Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont posé le pied en Provence avec un programme chargé : examens médicaux, formalités contractuelles et premiers échanges avec le club.
Le premier à apparaître reste le Nigérian Tochukwu Nnadi. Âgé de 22 ans, le milieu récupérateur arrive en provenance de Zulte Waregem. Une étape importante dans sa jeune carrière, marquée par son premier pas sur le sol français.
- AFP
Tochukwu Nnadi, un nouveau défi en France
Calme mais déterminé, Nnadi n’a pas caché son enthousiasme à son arrivée. « Je suis content d’être ici. C’est mon premier jour en France. Je suis ici pour jouer au football et me battre pour l’équipe. C’est mon ambition », a déclaré le Nigérian. Des mots simples, directs, qui traduisent une volonté claire : s’imposer par le travail.
Le joueur a ensuite pris la direction du centre médical pour passer sa visite avant la signature de son contrat. L’OM voit en lui un profil capable d’apporter impact et énergie dans l’entrejeu, un secteur que Roberto De Zerbi souhaitait renforcer.
- AFP
Abdelli assume son choix marseillais
Mais l’attention s’est rapidement portée sur Himad Abdelli. Le milieu algérien, arrivé quelques minutes avant son futur coéquipier, a immédiatement marqué les esprits. Sourire franc, discours assumé, Abdelli n’a laissé planer aucun doute sur ses intentions. « Je suis très heureux. Marseille était mon premier choix… Franchement, je suis très heureux d’être ici. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a déclaré le joueur tant retenu par Angers avant un accord final dimanche.
Un message fort, qui confirme l’envie du joueur de s’inscrire pleinement dans le projet olympien et de franchir un cap au Vélodrome.
- AFP
Un mercato encore en mouvement
Dans le même temps, le club gère aussi les départs. Angel Gomes se trouve en Angleterre pour passer sa visite médicale avec Wolverhampton, preuve que le chantier hivernal reste actif jusqu’au bout.
Avec ces arrivées, Roberto De Zerbi dispose désormais de nouvelles options. L’OM injecte du sang neuf, assume ses choix et avance avec une idée claire : préparer la suite de la saison avec un effectif renforcé et concerné.