Les premières impressions d’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, arrivés à Marseille

Lundi matin, l’aviation générale de Marignane a connu une animation particulière. L’Olympique de Marseille a vu débarquer coup sur coup deux joueurs destinés à renforcer l’entrejeu. Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont posé le pied en Provence avec un programme chargé : examens médicaux, formalités contractuelles et premiers échanges avec le club.

Le premier à apparaître reste le Nigérian Tochukwu Nnadi. Âgé de 22 ans, le milieu récupérateur arrive en provenance de Zulte Waregem. Une étape importante dans sa jeune carrière, marquée par son premier pas sur le sol français.