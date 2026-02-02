Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NANTESAFP
Patrick Tchanhoun

Les premières impressions d’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, arrivés à Marseille

Deux visages nouveaux, un même sourire. À Marignane, l’OM a lancé un lundi qui pourrait compter pour la suite.

Le mercato marseillais s’accélère brusquement. En ce début de semaine, l’Olympique de Marseille a accueilli deux renforts attendus, symboles d’un virage assumé par la direction sportive à quelques heures de la clôture du marché.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    L’OM accélère et accueille deux renforts

    Lundi matin, l’aviation générale de Marignane a connu une animation particulière. L’Olympique de Marseille a vu débarquer coup sur coup deux joueurs destinés à renforcer l’entrejeu. Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont posé le pied en Provence avec un programme chargé : examens médicaux, formalités contractuelles et premiers échanges avec le club.

    Le premier à apparaître reste le Nigérian Tochukwu Nnadi. Âgé de 22 ans, le milieu récupérateur arrive en provenance de Zulte Waregem. Une étape importante dans sa jeune carrière, marquée par son premier pas sur le sol français.

  • SOCCER JPL D23 ZULTE WAREGEM VS KVC WESTERLOAFP

    Tochukwu Nnadi, un nouveau défi en France

    Calme mais déterminé, Nnadi n’a pas caché son enthousiasme à son arrivée. « Je suis content d’être ici. C’est mon premier jour en France. Je suis ici pour jouer au football et me battre pour l’équipe. C’est mon ambition », a déclaré le Nigérian. Des mots simples, directs, qui traduisent une volonté claire : s’imposer par le travail.

    Le joueur a ensuite pris la direction du centre médical pour passer sa visite avant la signature de son contrat. L’OM voit en lui un profil capable d’apporter impact et énergie dans l’entrejeu, un secteur que Roberto De Zerbi souhaitait renforcer.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-ANGERSAFP

    Abdelli assume son choix marseillais

    Mais l’attention s’est rapidement portée sur Himad Abdelli. Le milieu algérien, arrivé quelques minutes avant son futur coéquipier, a immédiatement marqué les esprits. Sourire franc, discours assumé, Abdelli n’a laissé planer aucun doute sur ses intentions. « Je suis très heureux. Marseille était mon premier choix… Franchement, je suis très heureux d’être ici. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a déclaré le joueur tant retenu par Angers avant un accord final dimanche.

    Un message fort, qui confirme l’envie du joueur de s’inscrire pleinement dans le projet olympien et de franchir un cap au Vélodrome.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    Un mercato encore en mouvement

    Dans le même temps, le club gère aussi les départs. Angel Gomes se trouve en Angleterre pour passer sa visite médicale avec Wolverhampton, preuve que le chantier hivernal reste actif jusqu’au bout.

    Avec ces arrivées, Roberto De Zerbi dispose désormais de nouvelles options. L’OM injecte du sang neuf, assume ses choix et avance avec une idée claire : préparer la suite de la saison avec un effectif renforcé et concerné.

