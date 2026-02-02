L'OM exfiltre un dernier joueur avant la fin du mercato

L’aventure de Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille est désormais terminée. Après avoir débarqué avec de grandes attentes, Matt O’Riley n’a jamais su trouver sa place dans le dispositif de Roberto De Zerbi. Malgré un total de 25 apparitions toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue des Champions, Matt O’Riley a rapidement perdu le fil et n’a jamais confirmé le potentiel qu’on lui prêtait au sein de l’OM.

L’OM met fin au prêt de Matt O’Riley

A 25 ans, Matt O’Riley retourne en Premier League, prêt à relancer sa carrière avec Brighton, club auquel il reste lié jusqu’en juin 2029. Ce départ marque la dernière opération de l’Olympique de Marseille avant la clôture du mercato hivernal. Matt O’Riley, qui avait suscité un certain enthousiasme lors de ses débuts, voit ainsi sa période marseillaise s’achever après quelques mois compliqués. Le retour de Matt O’Riley à Brighton devrait lui permettre de retrouver un cadre familier et d’obtenir du temps de jeu régulier.

Pour l’OM, cette décision, bien que difficile, permet de libérer une place dans l’effectif et de recentrer le club sur les joueurs impliqués dans le projet de Roberto De Zerbi. L’officialisation du transfert de Matt O’Riley met donc un terme à son expérience à Marseille. Ce départ s’ajoute à ceux de Neal Maupay (Séville), Angel Gomes (Wolverhampton), d’Ulisses Garcia et de Darryl Bakola, tous les deux cédés à Sassuolo.