OFFICIEL - L'OM signe Tochukwu Nnadi

Dans un climat tendu et scruté de toutes parts, l’Olympique de Marseille a choisi la discrétion pour avancer. Alors que le club phocéen traversait une semaine agitée, une opération menée loin des projecteurs est arrivée à son terme. Ce lundi, l’OM a officialisé la venue de Tochukwu Nnadi, milieu de terrain en provenance de Zulte Waregem. Attendu depuis la veille dans la cité phocéenne, Tochukwu Nnadi a finalisé son engagement après un accord total trouvé entre les deux clubs. Cette signature vient boucler un dossier travaillé en silence par la direction marseillaise, désireuse d’apporter une pièce supplémentaire à son effectif avant la fermeture du mercato hivernal, tout en préparant l’avenir immédiat.

L’OM boucle l’arrivée de Tochukwu Nnadi

Cette officialisation intervient alors que l’OM a dû composer avec une forte instabilité sportive et extrasportive ces derniers jours. Malgré ce contexte, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont maintenu leur ligne de conduite jusqu’au bout du mercato, multipliant les ajustements pour offrir de nouvelles options au staff. Après les arrivées déjà actées de Quentin Timber et Ethan Nwaneri, l’OM a donc choisi de miser sur Tochukwu Nnadi, un profil jeune et athlétique, capable d’apporter de l’impact à l’entrejeu.

Dans son communiqué, le club a précisé : « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance du SV Zulte Waregem de l’international nigérian Tochukwu Nnadi. Bienvenue à Marseille Tochukwu ». International nigérian espoir, Tochukwu Nnadi s’est illustré en Belgique par son volume de jeu, son agressivité à la récupération et sa capacité à se projeter. Un pari assumé par l’OM, qui voit en Tochukwu Nnadi un renfort capable d’apporter intensité et profondeur dans un effectif en reconstruction, malgré les turbulences actuelles.