À l’OM, les émotions s’enchaînent sans prévenir. Une victoire éclatante, un mercato actif, puis une soirée européenne douloureuse. Dans ce contraste permanent, un nom commence pourtant à rassurer : Quinten Timber.
Quinten Timber débarque à l’OM, Virgil van Dijk donne son avis
- AFP
L’OM accélère sur le mercato malgré la tempête européenne
Les supporters marseillais ont vécu une semaine chargée. Porté par une large victoire à Bayeux en Coupe de France (0-9), puis un succès spectaculaire à Angers (2-5), l’Olympique de Marseille semblait avoir retrouvé de la solidité et de la confiance. Dans ce climat positif, la direction sportive a frappé fort.
Deux recrues ont posé leurs valises sur la Canebière. Ethan Nwaneri, jeune talent d’Arsenal, arrive pour offrir une alternative crédible à Mason Greenwood. Dans le même temps, Quinten Timber rejoint un entrejeu en quête de percussion et de personnalité. Les deux joueurs ont atterri à Marseille mercredi après-midi, symboles d’un projet toujours en mouvement.
Mais le football ne laisse jamais le temps de savourer longtemps.
- Getty Images Sport
Une lourde claque contre Liverpool au Vélodrome
Le retour au Stade Vélodrome face à Liverpool, lors de la 7e journée de Ligue des champions, a brutalement ramené tout le monde sur terre. Les Reds ont dominé la rencontre de bout en bout et s’imposent 0-3, sans véritable résistance marseillaise.
Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont jamais trouvé le rythme. Peu d’idées. Peu d’intensité. Le public repart frustré, avec le sentiment d’un match subi. Sur le plan comptable, la défaite pèse. Sur le plan mental aussi.
Pourtant, au cœur de cette soirée sombre, une déclaration a attiré l’attention.
- AFP
Virgil van Dijk valide le choix Quinten Timber
Après la rencontre, Virgil van Dijk a pris la parole en zone mixte. Le capitaine de Liverpool n’a pas évoqué la performance collective marseillaise. Il a préféré parler d’un futur joueur de l’OM, qu’il connaît bien grâce à la sélection néerlandaise.
« C’est un très bon joueur, très puissant. Je pense qu’il va très bien s’en sortir ici, c’est une bonne étape pour lui, il doit continuer d’aller de l’avant et de travailler, mais c’est un très bon joueur, et en plus de cela, c’est aussi quelqu’un de très bien, ce qui est très important », a déclaré le défenseur et capitaine de Liverpool.
Des mots forts. Calmes. Mesurés. Ils n’effacent pas la défaite, mais ils offrent un repère.
- Getty Images Sport
Un profil attendu au milieu de terrain
Désormais ancien du Feyenoord, Quinten Timber arrive avec un statut clair. Il doit apporter de l’impact, de la projection et une forme de leadership discret. Marseille cherche ce type de joueur depuis plusieurs mois.
Son officialisation ne devrait plus tarder. En attendant, le soutien public de Van Dijk rassure. À Marseille, le cadre de vie, la ferveur et l’exigence forment souvent un accélérateur… ou un révélateur. Timber saura vite lequel des deux l’attend.