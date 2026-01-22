Quinten Timber débarque à l’OM, Virgil van Dijk donne son avis

Le retour au Stade Vélodrome face à Liverpool, lors de la 7e journée de Ligue des champions, a brutalement ramené tout le monde sur terre. Les Reds ont dominé la rencontre de bout en bout et s’imposent 0-3, sans véritable résistance marseillaise.

Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont jamais trouvé le rythme. Peu d’idées. Peu d’intensité. Le public repart frustré, avec le sentiment d’un match subi. Sur le plan comptable, la défaite pèse. Sur le plan mental aussi.

Pourtant, au cœur de cette soirée sombre, une déclaration a attiré l’attention.