Patrick Tchanhoun

Mercato OM : Robinio Vaz à l’AS Roma, c’est fait

Un dossier mené dans l’ombre, une issue presque scellée. Marseille s’apprête à frapper fort sur le marché des ventes.

Le mercato d’hiver s’accélère brutalement à Marseille. Dans un contexte économique à surveiller de près, l’OM tient peut-être son premier grand mouvement sortant avec Robinio Vaz, promis à un départ vers l’AS Roma.

Avant même l’ouverture officielle du marché, la direction phocéenne avait fixé ses priorités : réduire la masse salariale, créer de la marge de manœuvre et financer ses futures recrues. Dans cette logique, le dossier Robinio Vaz a pris une tournure décisive ces derniers jours, au point de devenir l’un des feuilletons majeurs de l’hiver en Ligue 1.

