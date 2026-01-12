Mercato OM : Robinio Vaz à l’AS Roma, c’est fait

Du côté de Rome, les pistes initiales n’ont pas abouti. Joshua Zirkzee, sous contrat avec Manchester United, puis Giacomo Raspadori, suivi à l’Atlético, ont été étudiés sans succès. Finalement, la Louve a recentré son attention sur le jeune attaquant marseillais. Un choix assumé.

Les échanges se sont rapidement intensifiés entre Medhi Benatia et Frederic Massara, le directeur sportif romain. En quelques jours, le dossier a changé de dimension, preuve que les deux clubs partagent une vision commune sur ce transfert.