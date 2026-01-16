OFFICIEL - L'OL libère Martin Satriano

L’histoire entre l’Olympique Lyonnais et Martin Satriano n’aura jamais vraiment décollé. Arrivé dans l’urgence pour combler un vide offensif, l’attaquant uruguayen n’a pas réussi à s’imposer durablement malgré une implication saluée en interne. Confronté à une concurrence accrue et à une confiance en berne, Martin Satriano a fini par voir son avenir s’écrire loin du Rhône. Ce vendredi, l’OL a officialisé une décision forte, mettant fin à une aventure commencée dans l’attente… et conclue par un départ assumé.

L’OL cède Martin Satriano à Getafe

Recruté lors du dernier jour du mercato estival pour remplacer Georges Mikautadze dans l’attente d’une autre recrue offensive, Martin Satriano s’est rapidement retrouvé sous pression. En 19 matchs disputés toutes compétitions confondues, Martin Satriano n’a inscrit que trois buts, symboles d’une efficacité limitée et d’une réelle crise de confiance face au but. L’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid cet hiver a clairement réduit les perspectives de temps de jeu de Martin Satriano, désormais relégué loin des priorités sportives. Dans ce contexte, l’attaquant uruguayen a fait le choix d’un départ afin de relancer sa carrière et retrouver une continuité indispensable à son développement.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a officiellement acté le départ de Martin Satriano, en précisant l’ensemble des modalités de l’opération. « L’Olympique Lyonnais informe avoir levé l’option d’achat de Martin Satriano auprès du Racing Club de Lens pour un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value. Dans la perspective de lui offrir davantage de temps de jeu, l’attaquant uruguayen rejoint Getafe jusqu’à la fin de la saison, dans le cadre d’un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€ », peut-on lire dans le communiqué du club rhodanien.