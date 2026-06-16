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OL Lyonnes

OL Lyonnes Overview

Caroline Weir Lyon GFX

Lyon move will earn Weir the respect - & trophies - she deserves

It's here. The 2026 summer transfer window has arrived and it promises to be an extremely eventful one in the women's game, with stars like Alexia Putellas, Sam Kerr and Georgia Stanway all set to be on the move in the coming weeks and months. There are plenty of deals that have been rumoured and reported for some time, with only the official announcements seemingly left to be done, but there will be some shocks along the way too, as always.

Women's footballC. Weir
Women's transfer window preview gfx 16:9

10 biggest women's players set for summer transfers

It's officially transfer season. Europe's biggest competitions have concluded, new champions have been crowned and now attention turns to who will be on the move ahead of the 2026-27 campaign, with there plenty of big names in the women's game set for summer switches in what promises to be an entertaining and exciting few months.

Women's footballA. Putellas
European Women's POTY gfx 16:9

RANKED: Top 30 women's players of the European season

What a season it has been for European women's football. The Champions League campaign was certainly a memorable one, with some thrilling ties throughout the knockout stages and an enthralling introduction to the league phase format, with stars aplenty shining on the biggest stage before Barcelona beat Lyon in the final.

Women's footballA. Putellas
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May 2026
Premiere Ligue
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FT
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Standings

National League Amateur crestNational League Amateur

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
6Rapid Oued Zem crestRapid Oued Zem27136835211445
W
W
L
D
L
7Association Jeunesse Sportive crestAssociation Jeunesse Sportive2791353123840
D
D
W
D
L
8Chabab Houara crestChabab Houara2781183534135
L
D
L
D
W
9Fath Casablanca crestFath Casablanca27105122826235
L
W
L
D
L
10Mouloudia Assa crestMouloudia Assa2798102627-135
L
W
W
D
L
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