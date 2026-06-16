OL Lyonnes Overview

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National League Amateur
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|6
|Rapid Oued Zem
|27
|13
|6
|8
|35
|21
|14
|45
|7
|Association Jeunesse Sportive
|27
|9
|13
|5
|31
|23
|8
|40
|8
|Chabab Houara
|27
|8
|11
|8
|35
|34
|1
|35
|9
|Fath Casablanca
|27
|10
|5
|12
|28
|26
|2
|35
|10
|Mouloudia Assa
|27
|9
|8
|10
|26
|27
|-1
|35
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